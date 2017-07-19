Благотворительный забег "Достигая цели!" пройдет по всей России

6 августа 2017 года состоится благотворительный забег "Достигая цели!". Как сообщили организаторы — фонд "Линия жизни", — самое массовое мероприятие пройдет в Москве в парке Победы на Поклонной горе, а еще в акции участвуют Петрозаводск, Мурманск, Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж, Бологое и другие города.

В этот раз участники московского забега "Достигая цели!" смогут не только хорошо провести время на свежем воздухе, приобщиться к здоровому образу жизни, но и помочь подопечной фонда "Линия жизни", семилетней Алине Карпенко из Одинцово, которой поставлен диагноз "кифосколиоз шейно-грудного отдела".

Операция Алины пройдет в Центральном институте травматологии и ортопедии им. Н.Н.Пирогова. Все участники, которые выйдут на старт 6 августа, сделают доброе дело.

Благотворительный забег "Достигая цели!" для помощи детям со сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата проводится не в первый раз. В прошлом году по результатам мероприятия удалось собрать 3 438 100 рублей. Этих денег хватило на финансирование операции 17-летней Анны Киселевой из Москвы, у которой был диагностирован сколиоз IV степени. Оставшиеся средства были распределены между другими тяжелобольными подопечными фонда — Вероникой Просвиркиной, Алиной Аветисян, Полиной Ширикиной, Викторией Мысиной, Ариной Шагинян, Миленой Шаюковой.

Принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, выбрать дистанцию и внести регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены благотворительному фонду "Линия жизни".