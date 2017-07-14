Неудобные вопросы. Беседа о благотворительности с Александром Ткаченко

Общественная палата РФ нового созыва начала работу. В ее составе – новые люди и новые комиссии, а значит, и новые направления работы.

Какие люди будут говорить с государством от лица общества, каковы их планы и жизненный опыт, что они хотят и могут сделать, постараются выяснить корреспонденты проекта "Социальный навигатор" РИА Новости.

Наш первый собеседник — протоиерей Александр Ткаченко, основатель Санкт-Петербургского детского хосписа. Он возглавил новую комиссию по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности. В Общественной палате предыдущего созыва такой комиссии не было.

— Вы священник и только что вошли в Общественную палату, сразу возглавив комиссию. В соцсетях встречается мнение, что принадлежность к Русской православной церкви помогает в карьерном росте. Это так?

— Я благодарен Русской православной церкви за замечательное образование, полученное в стенах Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии. Из этих стен выходили люди, которые сформировали Русскую Православную Церковь и российскую государственность. Я получил очень хорошее образование, которое помогло мне не только стать священником, но и реализовать один из самых ярких благотворительных проектов — Санкт-Петербургский детский хоспис. Этот проект стал основой нового направления в российской медицине, и благодаря тому, что священник смог открыть детский хоспис в Санкт-Петербурге, по этой модели стали создаваться детские хосписы в других регионах. В первую очередь дерево познается по плоду, и после открытия детского хосписа к нему было привлечено большое внимание общественности, средств массовой информации. Именно за открытие детского хосписа я был удостоен государственной премии, и так получилось, что меня пригласили работать в Общественную палату. Я скромно надеюсь, что мой опыт по созданию благотворительной организации и благотворительной деятельности поможет моим коллегам, занимающимся помощью детям с неизлечимыми заболеваниями.

— Вокруг благотворительности постоянно бушуют скандалы, в первую очередь из-за финансирования. Не секрет, что многие фонды получают деньги от зарубежных организаций, что дает им повод обвинять российские госструктуры в невнимании к острым социальным проблемам. На встрече в Кремле с членами Общественной палаты президент прямо высказал пожелание не обращаться за помощью к зарубежным официальным структурам, но работать напрямую с людьми. Ваш хоспис получает помощь из-за рубежа?

— На встрече Президент говорил о народной дипломатии.

Вы знаете, зимой мы получили замечательную посылку. Там были очень уютные, теплые шарфы, шапочки, варежки. Их вязали милые бабушки из Англии, сопровождая молитвой. Эти вещи получились настолько удобными, что их сразу же разобрали родители пациентов и очень благодарили нас за такой вот подарок из английской шерсти. Мы действительно получаем подобную помощь из Англии, и родители наших пациентов это ценят. Так что помощь из-за рубежа может быть разной.

— По каким параметрам Вы планируете отбирать проекты, которым ваша комиссия будет оказывать поддержку? Будут какие-то фильтры?

— У меня не избирательная комиссия. А если серьезно, то в состав комиссии вошли люди с большим опытом в этой области, без сомнения, эксперты. Они будут знакомиться с опытом регионов (в каждом регионе существует очень много хороших и добрых инициатив), чтобы найти и представить лучшие проекты и, конечно же, дать возможность этим проектам развиваться. Наша цель — структурно изменить ситуацию в сфере благотворительности, стать соработниками государства. Ведь наше государство на протяжении многих лет занимало патерналистскую позицию и брало на себя решение всех социальных проблем, а сейчас благотворительные организации участвуют не только в разработке социальной политики, но и в ее реализации на практике. Сейчас государство отдает часть своих функций некоммерческим и благотворительным организациям и готово финансировать эту работу. Будут выработаны критерии оценки деятельности благотворительных организаций и по тому эффекту, который они будут оказывать на развитие благотворительных инициатив в обществе, — мы поймем, достигнута ли цель деятельности комиссии в целом.

У нас состоялась встреча на прошлой неделе, и мы уже начали над этим работать.

— Благотворительность — это прибыльный бизнес?

— Благотворительность является частью третьего сектора экономики, от остальных двух она привлекает часть средств, и от благотворительных организаций ожидается, что они будут использовать эти средства наиболее эффективным образом.

— То есть это неприбыльный сектор. Значит ли это, что заниматься благотворительностью могут только состоявшиеся в других бизнесах люди, имеющие опыт и капитал?

— Я считаю, что благотворительностью могут заниматься разные люди, как состоявшиеся, так и пришедшие в благотворительность просто с классными идеями. В Евангелии есть фраза: "Возлюби ближнего, как самого себя". Чтобы понять, в чем нуждается ближний, очень важно сначала разобраться с собственным предназначением и решить все те важные задачи, которые Господь поставил перед тобой как перед человеком, как перед гражданином, как перед личностью. И только определившись со своим жизненным путем, уже оказывать помощь другим. Иначе получится, как в притче Христа, где слепец ведет слепого. В последние десятилетия происходит профессионализация этой сферы. Благотворительность должна стать областью, в которой работают хорошие профессионалы, за деятельность которых не будет стыдно ни благотворителям или грантодателям, ни тем, для кого работают благотворительные организации.

— В проектах, которые вы будете реализовывать, есть место для неграждан России, например для мигрантов из стран СНГ? Вы думали об этом?

— Хороший вопрос. И большая проблема, которая требует серьезного обсуждения с членами комиссии и органами государственной власти. Пока могу сказать про наш хоспис. У нас перед лицом беды равны все. Пока нам удается решать эту проблему за счет благотворительных средств. Были у нас пациенты из Таджикистана, и мы ухаживали за ними со всей сердечностью и заботой, без оглядки на национальность и вероисповедание. Обычно перед лицом чужой боли люди не остаются равнодушными, и средства на помощь находятся.

— Вы получили госпремию. Как собираетесь ее потратить?

— Я планировал ее потратить на завершение строительства детского хосписа в Домодедове, где в настоящее время заканчиваются отделочные работы. Мы хотим, чтобы хоспис открылся уже в этом году. Это будет один из примеров, когда благотворительная организация может помочь государству в решении задачи оказания паллиативной помощи детям. Здание, которое принадлежит правительству Московской области, было передано для реконструкции. Детский хоспис привлек благотворителей, и здание было восстановлено. Правительство Московской области приняло решение о создании на этой площадке государственного бюджетного учреждения "Детский хоспис", и за счет средств бюджета будет сформировано имущество. Поэтому отпала необходимость тратить госпремию на подмосковный хоспис. Рассчитываю, что моя работа в Общественной палате поможет выбрать интересные проекты, нуждающиеся в финансировании. Думаю, приоритет будет отдан регионам, чтобы помочь молодым и очень талантливым фондам встать на ноги и предложить свой опыт другим.