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Жизнь без преград

Четвероногие супергерои: как в России воспитывают собак-поводырей

18:0913.07.2017
(обновлено: 18:21 13.07.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея МироноваУчебно-кинологический центр  Собаки-помощникиУчебно-кинологический центр  Собаки-помощники
© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова

В неприметном с виду здании где-то в недрах Балашихи базируется уникальный учебно-кинологический центр "Собаки-помощники". Уникальный потому, что всего в России два центра, где обучают собак-поводырей для незрячих.

Прежде чем попасть сюда, все собаки проходят строжайший отбор начиная с щенячества. Для помощи незрячим лучше всего подходят породы лабрадор и золотистый ретривер. Еще в питомнике специалисты центра тестируют щенков на восприятие громких звуков, реакцию на общественный транспорт, незнакомых людей и других животных.

© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея МироноваУчебно-кинологический центр "Собаки-помощники"
© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова
Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники"

"Очень важно, чтобы собака была смелая и ничего не боялась и чтобы была очень дружелюбной. Для лабрадоров и золотистых ретриверов это не проблема, они очень дружелюбные от природы", — рассказывает заместитель директора по фандрайзингу учебно-кинологического центра "Собаки-помощники" Элина Почуева.

Перед тем как попасть в учебный центр, собака должна освоиться, поэтому сначала щенка отправляют в волонтерскую семью. Там собака привыкает к людям, к нахождению в квартире — социализируется. Когда щенок вырастает, начинаются его университеты. В центре он проходит обучение с личным тренером. После курса обучения, как и положено ученику, собака сдает экзамен. Если испытания пройдены успешно, то собака готова к передаче людям.

"Из людей желающих получить собаку у нас очередь. Сейчас в этом списке около 55 человек. Этот лист ожидания регулярно пополняется. В среднем ожидание собаки занимает около одного года", — говорит Элина Почуева.

Ознакомиться с работой кинологического центра приехал депутат Государственной Думы Сергей Миронов. Сотрудники центра продемонстрировали гостю, как собаки выполняют задания общего курса поводыря. Здесь питомцев обучают таким необходимым навыкам, как, например, подавать хозяину выпавшую трость или ключи. Еще один этап обучения — специальный курс поводыря, когда собака учится помогать незрячему ориентироваться в городе.

© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея МироноваПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в учебно-кинологическом центре "Собаки-помощники"
© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в учебно-кинологическом центре "Собаки-помощники"

Парламентарий принял своеобразный экзамен у одного из лабрадоров, который заканчивает курс обучения. Надев специальную маску, депутат доверился собаке-поводырю, и они вместе совершили небольшую прогулку в этот пасмурный день.

"Было страшновато, но чувствуется, что собаке можно доверять, потому что она действительно очень умная и обученная. Чувствуется, что она будет любить своего будущего хозяина, дорожить им и заботиться о нем", — отметил Сергей Миронов.

Этих заботливых собак отдают инвалидам не только в ближайшие регионы, но и по всей России. Одной из самых отдаленных точек страны, куда передали воспитанника центра, стал Магадан. Чтобы получить поводыря, нужно всего лишь заполнить анкету на сайте либо позвонить по номеру, указанному там же.

Сейчас одна из главных проблем заключается в том, что собак-поводырей не хватает всем желающим. Как рассказал Сергей Миронов, по разным оценкам, в РФ приблизительно 280 тысяч полностью незрячих людей. При этом обеспеченность собаками-поводырями составляет менее 1%.

Во время посещения кинологического центра депутат заявил, что, решая проблему с обеспечением нуждающихся собаками-поводырями, в первую очередь нужно добиваться отдельного финансирования в бюджете для таких нужд.

"Вот эта замечательная собака на бюрократическом языке называется всего-навсего "техническое средство реабилитации", и другого в законодательстве не предусмотрено. Выделяется общее финансирование, ни отдельной строки, ни тематики нет. Мы считаем, что при рассмотрении бюджета на следующий год нужно добиваться отдельной строки, чтобы эта работа велась", — отметил Сергей Миронов и добавил, что в России были попытки открыть такие центры и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, но из-за перебоев с финансированием все они очень быстро закрывались.

© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея МироноваУчебно-кинологический центр "Собаки-помощники"
© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова
Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники"

Подготовка одной собаки в среднем обходится в 350-400 тысяч рублей. В свою очередь учебно-кинологический центр передает собак инвалидам абсолютно бесплатно.

Для незрячих людей собака-поводырь — не просто питомец. После того как инвалиды получают четвероного проводника, для них открывается множество новых возможностей. Неспроста на логотипе учебно-кинологического центра изображен лабрадор в накидке супермена, ведь, кажется, эти собаки делают для незрячих гораздо больше, чем многие люди.

Владимир Лебедев

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Жизнь без преград
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