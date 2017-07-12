Комиссия ОП РФ по вопросам благотворительности изучит опыт регионов

Комиссия Общественной палаты по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности разрабатывает серьезную программу развития благотворительности, НКО и волонтерства в России, сообщил на пресс-конференции председатель комиссии Александр Ткаченко.

По его словам, программа включает в себя три основных направления работы: благотворительность, гражданское просвещение и социальную ответственность.

"В сфере благотворительности нашей задачей будет разработка конкретных рекомендаций и предложений по острым и иногда спорным вопросам в этой сфере. Обсуждаются борьба с лжеволонтерством, серой благотворительностью, вопросы этики", — отметил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что, хотя эти темы и так активно обсуждаются в обществе, задача комиссии заключается в поиске наилучших моделей, которые можно было бы рекомендовать для распространения.

"Мы хотим вглядеться в опыт регионов, потому что опыт Москвы, Петербурга и крупных городов — это замечательные образцы благотворительной деятельности, но в регионах страны есть большое количество инициативных групп и благотворительных фондов, у которых есть чему поучиться", — сказал Ткаченко.

Кроме того, в комиссии намерены изменить отношение общества к понятию социальной ответственности. Как отметил Ткаченко, сейчас она воспринимается исключительно как корпоративная благотворительность, ответственность бизнеса перед обществом. "В то же время нужно приглашать к социальной ответственности и традиционные конфессии, и журналистику, и спорт, и искусство", — добавил он.