Фестиваль для людей с инвалидностью "Пара-Крым" пройдет в сентябре

С 4 по 10 сентября 2017 года в Евпатории, на базе центра спорта "Эволюция", будет проходить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей с поражениями опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым — 2017". Об этом сообщили во Всероссийском обществе инвалидов.

Фестиваль проводится с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью. Организаторами являются общероссийские общественные организации — Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов — при поддержке Минспорта России и Минтруда России.

В этом году, по прогнозам организаторов, участниками яркого спортивного праздника станут более 500 человек из 60 регионов России, которые будут соревноваться в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Фестиваль пройдет в соответствии с правилами проведения спортивных мероприятий для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, утвержденными приказом Министерства спорта РФ.

Кроме соревновательной части программа предусматривает проведение мастер-классов по паралимпийским видам спорта и досуговые мероприятия. Также для участников планируется организовать пробную сдачу нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для инвалидов.