Благобегуны "Арифметики добра" подарили детям более 2000 онлайн-уроков

Благобегуны благотворительного фонда "Арифметика добра", официального партнера Московского марафона, примут участие в ночном забеге 15 июля, сообщили в фонде.

Темное время суток спорту не помеха, а для людей, которые бегут не только ради спортивных достижений, но и с благой целью, это возможность встретиться с единомышленниками. Маршрут забега пройдет по Фрунзенской и Пречистенской набережным. У каждого марафонца будет фонарик, что сделает забег запоминающимся зрелищем: по улицам будет струиться разноцветный светящийся поток огоньков.

Только в ночном забеге планируют участвовать более 100 атлетов-благобегунов. Директор по фандрайзингу "Арифметики добра" Анастасия Ложкина отметила: "Очень многие замечают, что наши благобегуны — одни из самых отзывчивых и позитивных. Они не только помогают собирать средства на нашу образовательную программу для детей, оставшихся без родителей, но и в целом меняют отношение к благотворительности. Ведь помогать — это не трудно, а очень весело".

С первого забега нынешнего сезона благобегунам уже удалось привлечь 1 миллион 200 тысяч рублей, этих средств хватит на проведение 2087 индивидуальных уроков в рамках образовательной программы фонда для старшеклассников из детских домов: дети из 27 регионов и более чем 80 детских домов России подтягивают знания и готовятся к поступлению в вузы и самостоятельной взрослой жизни.