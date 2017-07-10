Известный иллюстратор собирает 1 млн руб. для детского хосписа в соцсетях

Известный иллюстратор, автор ироничных комиксов Татьяна Задорожная начала "почти творческий эксперимент", цель которого — собрать 1 миллион рублей для детского хосписа "Дом с маяком".

Как сообщили в благотворительном фонде "Нужна помощь", до конца июля Татьяна будет публиковать различные комиксы в своих аккаунтах в соцсетях. Всем, кому понравится картинка, художница предложила не ставить лайк, а перечислить 100 рублей на помощь хоспису через специально созданную для этого страницу на онлайн-сервисе "Пользуясь случаем". Сбор продлится до 31 июля, сейчас уже собрано больше 240 тысяч рублей.

Татьяна Задорожная — автор иллюстраций для серии календарей и офисных предметов "Антибуки". Она часто принимает участие в благотворительных проектах — рисует иллюстрации для фонда "Детские сердца", которые после печатают на кружках, футболках и открытках и продают на благотворительных акциях. Помимо этого Татьяна — автор серии плакатов "Привычки" для московского благотворительного собрания "Все вместе".