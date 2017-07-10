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Жизнь без преград

Открыта регистрация на "Забег добрых дел" в помощь детям-бабочкам

10:2510.07.2017
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© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Дети-бабочки"Открыта регистрация на Забег добрых дел в помощь детям-бабочкамОткрыта регистрация на Забег добрых дел в помощь детям-бабочкам
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Дети-бабочки"

В начале июля открылась регистрация на "Забег добрых дел" в помощь подопечным благотворительного фонда "Дети-бабочки", сообщили в фонде. "Нас часто спрашивают, будет ли "Забег добрых дел". И так радостно, что многие люди из самых разных городов ждут и хотят участвовать в забеге, хотят помогать детям-бабочкам. А значит, "Забег добрых дел" состоится! Присоединяйтесь!" — сказала актриса и попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт.

Девочка-бабочка в первом оздоровительном лагере для детей-бабочек в Крыму
© Фото : предоставлено фондом "Б.Э.Л.А.-Дети-бабочки"
За два года работы медотделения для детей-бабочек помощь получили 140 детей
Все вырученные средства пойдут на программу реабилитации для детей-бабочек, разработанную фондом. Ее цель — восстановление здоровья, социальная и психологическая адаптация детей с буллезным эпидермолизом. Реабилитация включает множество важных процедур и занятий, необходимых детям-бабочкам, специализированное питание, игры и развлечения в одном из лучших детских санаториев России.

В этом году забег пройдет в четырех городах России. 3 сентября на старт выйдут бегуны в Волгограде, Ижевске и Новороссийске, 8 октября — в Москве.

Планируется, что в России в забеге примет участие более 4,5 тысячи бегунов. В Ижевске мероприятие станет особенным: к традиционным дистанциям 2 и 10 километров добавится полумарафон 21,1 километра. Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на сайте http://www.babochkabeg.ru.

Важно отметить, что с 2017 года "Забег добрых дел" станет международным. 8 октября, одновременно с заключительным этапом забега в Москве, в преддверии Международной недели буллезного эпидермолиза, которую ежегодно во всём мире отмечают в конце октября, "Забег добрых дел" пройдёт в Чили и Сингапуре — в помощь детям-бабочкам этих стран.

Благодаря "Забегу добрых дел" в прошлом году удалось собрать 10,5 миллиона рублей, и 78 подопечных фонда смогли пройти лечение в единственном в России отделении для детей-бабочек в ведущем педиатрическом учреждении страны — Национальном научно-практическом центре здоровья детей.

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Жизнь без преград
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