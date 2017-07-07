Звезды стали участниками нового благотворительного проекта "Русфонд.Мечта"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Русфонд запускает новый фандрайзинговый проект — благотворительную лотерею "Русфонд.Мечта" для ускорения строительства Национального регистра доноров костного мозга и региональных фондов-партнеров, сообщили в фонде. Главные призы лотереи "Русфонд.Мечта" — встречи со знаменитостями. Как отметили организаторы, акцию уже поддержали известные российские актеры и музыканты.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт dreame.one, выбрать лот — встречу со звездой — и, пожертвовав 500 рублей, получить билет. Количество пожертвований не ограничено, участвовать можно в нескольких розыгрышах одновременно. Победитель определяется путем случайной выборки.

Звездные участники также подготовили специальные подарки для жертвователей. Сейчас на сайте разыгрывается пять лотов. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные проведут для победителя персональную экскурсию по цирку. Певец Филипп Киркоров пригласит обладателя выигрышного билета на свой концерт и угостит чаем в гримерке. Актер и режиссер Сергей Безруков покажет закулисье Московского губернского театра и подарит победителю билет на свой спектакль. Телеведущая Оксана Федорова составит победителю компанию на церемонии вручения премии "Прорыв года — 2017", учрежденной журналом Moda topical. Илья Лагутенко из группы "Мумий Тролль" пригласит победителя на V Юбилейный музыкальный фестиваль V-ROX, который будет проходить во Владивостоке 4-6 августа.

Как отметили в фонде, каждый месяц к акции будут присоединяться новые звезды.