В марафоне "Европа-Азия" впервые примут участие благобегуны

В самом массовом спортивном мероприятии на Урале, марафоне "Европа — Азия", в этом году смогут принять участие благобегуны. Как сообщили партнеры марафона, фандрайзинговая платформа "Сделай", теперь у участников забега появляется возможность стать представителями набирающего в России силу сообщества тех, кто участвует в забегах в благотворительных целях.

Каждый бегун марафона "Европа — Азия" может помочь малышам-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, живущим в Екатеринбурге. Собранные средства пойдут в помощь местному фонду "Аистенок" — свердловской региональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, которая работает уже 15 лет.

Благотворительный фонд "Аистенок" занимается поддержкой детей-сирот в Екатеринбурге. Фонд реализует программы помощи будущим мамам, находящимся на грани отказа от рождения ребенка, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также содействует поиску приемных семей для детей-сирот, живущих в учреждениях.

Марафон "Европа — Азия" пройдет уже в третий раз, в этом году он состоится 6 августа. Основной особенностью этого праздника спорта станет строгое соблюдение международных стандартов при подготовке и проведении. Участники смогут выбрать разные дистанции — 3, 10, 21 и 42 километра.