Фонд "Доктор Клоун" приглашает в школу больничной клоунады

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. 1 июля начался пятый набор в школу больничной клоунады "Доктор Клоун", сообщили в благотворительном фонде. Это ежегодная обучающая программа благотворительного фонда "Доктор Клоун" для людей, желающих работать больничным клоуном с детьми, которые находятся на длительном стационарном лечении.

Как отмечают в фонде, больничная клоунада — профессия, которая находится на стыке драматического искусства, циркового и эстрадного мастерства и арт-терапии. Во многих странах она существует как самостоятельная профессия уже около 25-30 лет. На данный момент фонд "Доктор Клоун" сотрудничает с Российской детской клинической больницей и работает в 17 отделениях — онкологии, микрохирургии, нейрохирургии, трансплантации костного мозга (ТКМ) и других.

Обучение в школе больничной клоунады "Доктор Клоун" абсолютно бесплатно. Лекции и мастер-классы проводят эксперты театрального искусства и профессиональные доктора-клоуны: Антони Маурель (основатель организации "Клоуны без границ", Франция), Максим Матвеев (доктор-клоун, актер театра МХТ им. Чехова), Александр Марин (режиссер Московского театра под руководством Олега Табакова), Елена Садкова (театр "Семьянюки"), Яна Сексте (доктор-клоун, актриса Московского театра под руководством Олега Табакова) и другие.

Помимо театральных дисциплин в школе проходит курс лекций о правилах поведения в больнице, специфике отделений, в которых работают доктора-клоуны, отработка психологических особенностей работы с тяжелобольными детьми и так далее. В процессе обучения стажеры учатся профессиональному языку очень узкоспециализированной деятельности больничного клоуна.

Принять участие в обучении может любой желающий старше 24 лет, верящий в то, что мир становится лучше не от слов, а от дел. Творческое и/или музыкальное образование и опыт работы с детьми будет преимуществом. Для того чтобы пройти обучение, необходимо заполнить заявку.

После прохождения курса стажеры проходят обязательную супервизию и начинают работу под присмотром опытных коллег в отделениях детских больниц. График посещений больниц обсуждается с каждым доктором-клоуном индивидуально.