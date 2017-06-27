Благобегуны примут участие в Красноярском марафоне

В Красноярске 2 июля пройдет традиционный, самый массовый за Уралом, марафон "Июльская жара". Как сообщили создатели фандрайзинговой платформы "Сделай", в этом году у всех участников красноярского марафона появилась новая возможность: бежать не только для себя, но и ради других.

Каждый атлет, принимающий участие в марафоне, может помочь малышам-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Красноярском крае. Любой участник марафона может не просто пробежать эту дистанцию, но еще и попробовать себя в роли фандрайзера, посвятив свой забег красноярскому благотворительному фонду "Счастливые дети".

Механизм помощи прост: на платформе "Сделай!" участник забега создает свой "поступок", рассказывает о нем в соцсетях своим друзьям и единомышленникам и призывает их поддержать данную инициативу в пользу выбранного благотворительного фонда.

В забеге примет участие более 1300 любителей бега из Красноярского края и других городов страны, а маршрут пройдет по самым живописным местам города.