Детский хоспис. Справка

В конце 1990-х Александр Ткаченко, будучи молодым священником, столкнулся с проблемой неизлечимого заболевания ребенка. В России полностью отсутствовала помощь больным детям в конце жизни и не существовало детских хосписов. Помогая своим нуждающимся прихожанам, о.Александр понял, что для организации настоящей поддержки таким семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо объединение ресурсов всех тех, кто может оказать посильную помощь.

"Поначалу это была просто инициативная группа людей. Мы ухаживали за шестью-семью семьями, в которых тяжело болели дети. Но, поскольку наша деятельность стала известной, к нам стало обращаться все большее и большее количество людей", — вспоминает Александр Евгеньевич. Так родилась идея создания благотворительного фонда.

Благотворительный фонд "Детский хоспис" был создан в 2003 году. В этом же году по инициативе Русской православной церкви начала действовать выездная паллиативная служба под руководством протоиерея Александра Ткаченко.

В 2006 году было создана еще одна некоммерческая организация — медицинское учреждение "Детский хоспис", расширившее перечень оказываемых пациентам услуг и увеличившее число подопечных паллиативной службы, получающих помощь (в 2016 году медицинское учреждение "Детский хоспис" было реорганизовано в автономную некоммерческую организацию "Детский хоспис" (АНО "Детский хоспис")).

Опыт благотворительного фонда и медицинского учреждения "Детский хоспис" позволил инициировать в 2010 году создание первого в России государственного учреждения, оказывающего паллиативную помощь детям. Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)" стало первым государственным учреждением в России, которое ввело паллиативную помощь как одну из медицинских услуг, предоставляемых детям за счет бюджета города.

В хосписе ребенку и его близким доступны не только все необходимые медицинские процедуры, но и специальным образом организованная среда, дружественная для ребенка и его семьи, предоставляющая возможность в полном объеме реализовать основную идею паллиативной помощи: тяжелобольной ребенок не доживает жизнь, а живет полной, активной и насыщенной жизнью. Сегодня хоспис ежегодно оказывает помощь более чем 250 тяжелобольным детям.

Все созданные организации продолжают деятельность. Каждый из участников данного партнерства выполняет свою задачу, и вместе эти организации работают на повышение качества жизни тяжелобольных детей и их родителей в период болезни ребенка и минимум 14 месяцев после его смерти.

При этом часть услуг, предусмотренная государственным стандартом, оплачивается из бюджета, а дополнительные услуги, которые на данном этапе развития государство не может себе позволить, финансируются за счет благотворительных пожертвований. Так, государственное учреждение обеспечивает базовые медицинские услуги и работу стационара хосписа; автономная некоммерческая организация берет на себя организацию социально-психологической помощи, работу выездной службы паллиативной помощи, координацию работы волонтеров. В сферу ответственности благотворительного фонда входит строительство новых стационаров, распространение опыта Детского хосписа, методическое сопровождение новых паллиативных служб в регионах России.