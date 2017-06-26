США
26.0626 июня14:20МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Ткаченко: потребность помогать должна стать мировоззрением

14:1826.06.2017
(обновлено: 14:20 26.06.2017)
0140
© РИА Новости / Алексей НикольскийТкаченко: потребность помогать должна стать мировоззрениемТкаченко: потребность помогать должна стать мировоззрением
© РИА Новости / Алексей Никольский

Каково это — работать в Общественной палате? О том, какой должна быть благотворительность, о своих первых впечатлениях, идеях и планах РИА Новости рассказал Александр Ткаченко — председатель комиссии нового состава Общественной палаты, основатель детского хосписа, человек, получивший первую государственную премию за благотворительность из рук президента и, как он сам представляется, — приходской священник.

- Состоялось первое заседание Общественной палаты в обновленном составе. Ваши первые впечатления как новичка?

Глава детского хосписа Александр Ткаченко вошел в Общественную палату РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Глава детского хосписа Александр Ткаченко вошел в Общественную палату РФ
- Первое впечатление — я оказался среди достойных людей. Некоторых я знал раньше, с некоторыми познакомился здесь. Хорошо, что среди моих новых коллег есть старожилы, работающие давно, и такие же новички, как я, пришедшие с новыми идеями, проектами, новым опытом в разных сферах. Теперь нам предстоит стать единой командой, оправдать доверие, а это непросто. От нашей работы, ее эффективности и прозрачности будет зависеть вера граждан в свое государство, в собственные возможности сделать его лучше. От нас будет зависеть, сколько людей зададут себе вопросы: "Кто я в этой стране, житель или гражданин?" и "Как вырасти из жителя-потребителя в ответственного гражданина?". Это нелегкая задача, но решаемая.

После встречи с президентом я беседовал с коллегами и чувствовал их воодушевление. Общественная палата стала более открытой, народной, своеобразным аккумулятором проблем и идей с прямым выходом на власть, включая президента.

Каждый из нас почувствовал, что президент его услышал. И не просто услышал, а дал совет, подсказал пути решения. Знаете, это очень мотивирует даже таких энтузиастов, как мы. В дальнейшей работе, я надеюсь, у нас получится тесно сотрудничать со всеми ветвями и структурами власти в решении задач, доверенных нам людьми, и выполнить все задуманное.

- Какие у вас ожидания от Общественной палаты в целом? Что должно измениться в работе?

— Я считаю, что с нынешним составом изменится самое главное: общество сможет почувствовать, что каждый из членов Общественной палаты — очень доступный человек, который может быть выразителем нужд общества и может помогать в решении проблем на местах.

Об этом же говорил президент на встрече с нами: "Надо просто напрямую работать с людьми, это и будет тогда так называемая народная дипломатия, она и будет приносить успех".

Общественная палата в моем понимании — это прежде всего открытая площадка для дискуссий между властью и обществом. Дискуссий открытых, энергичных, дискуссий на равных.

Тогда в конечном итоге изменения произойдут не только и не столько в Общественной палате, сколько в жизни людей, в обществе. Для этого мы и будем работать в составе целых 19 комиссий, отвечающих за все важные аспекты общественной жизни.

В соответствии с профилем моей работы мне доверили возглавить комиссию, которая будет заниматься вопросами благотворительности, гражданского просвещения и социальной ответственности.

- Какие у вас планы и задачи?

— Мы сейчас формируем те стратегические задачи, которые наша комиссия будет реализовывать. Пока могу сказать только о том, какие планы обсуждаем.

Во-первых, это, конечно же, благотворительность. Здесь у меня, не буду скромничать, есть большой опыт работы и понимание основных проблем. Самая острая из них на данный момент — так называемая лжеблаготворительность. Предстоит борьба с недобросовестными людьми и фондами, играющими на чувствах людей в корыстных целях. Будем формулировать четкие критерии, просвещать людей, создавать общественный барьер. При этом нам очень важно не только бороться с недобросовестными людьми, но находить и показывать положительный опыт, примеры качественной и результативной благотворительности.

Во-вторых, займемся гражданским просвещением. Чтобы благотворительность стала естественным и постоянным процессом в обществе, чтобы помощь ближнему воспринималась как нормальный поступок, а не подвиг, нужно развивать культуру благотворительности, поддерживать филантропические инициативы. Чтобы взрослый человек осознанно пришел в благотворительность, важно с самого раннего возраста говорить о сочувствии, показывать пример помощи ближнему. В воспитании культуры благотворительности важна роль семьи, школы, вуза, коллектива. Возможно, будем использовать опыт традиционных конфессий. Повторюсь, пока это только первые наброски.

В-третьих, нам предстоит подумать, что же такое на самом деле социальная ответственность. Где грань между этой ответственностью и рекламой, может ли быть социально ответственным малый и средний бизнес? Мы привыкли к словосочетанию "социальная ответственность бизнеса". А журналистика, например, не должна быть социально ответственной? Или религиозные организации?

Вопросов много, работа предстоит большая. Только прошу еще раз: не воспринимайте вот этот первый подход к теме, мои размышления как окончательный план работы комиссии. Подождите немного.

- Почему это важно лично для вас?

— Я люблю людей и не люблю, когда они страдают. Поэтому для меня радость молиться в храме, работать в детском хосписе, решать задачи паллиативной помощи. Все это я делаю уже много лет. Теперь хочется применить все, что знаю, в масштабах страны. Простите, если звучит пафосно, но я так думаю.

Это моя гражданская позиция. Хочу, чтобы каждый человек, живущий в России, мог получать лучшие технологии социальной помощи. В том числе из социальной защищенности каждого гражданина вырастает гордость за свою страну.

- Как ваш предыдущий опыт может помочь вам в достижении поставленных целей на новом уровне?

— История детского хосписа — классический пример развития благотворительной организации в России. Сначала это небольшая инициатива граждан, потом — благотворительный фонд. При успешной работе далее создается какая-то инфраструктура или несколько организаций, технология оттачивается и частично передается государству. Сейчас паллиативная помощь — это, пожалуй, ярчайший пример соработничества государства и благотворительных программ в решении социальных проблем.

Пройдя все эти ступени, мы можем помочь и другим некоммерческим организациям достичь этого стандарта, то есть использовать в решении крупных социальных проблем не только собственные ресурсы, но и механизмы, которые предлагает государство, тем более что в этом году государство предложило много нового.

Определены приоритеты сотрудничества с некоммерческими организациями, вводятся контрактные механизмы финансирования социальных услуг, расширены грантовые программы, часть полномочий государственных учреждений уже делегирована НКО.

Со своей стороны от некоммерческих организаций ожидается высокопрофессиональный подход к работе, а значит, им понадобятся все знания и методики, существующие в этой сфере. С удовольствием поделюсь теми, что есть, и надеюсь узнать много нового для себя.

- Какой вы видите идеальную картину мира в социальной сфере?

— Идеальная картина, наверное, недостижима, тем более в социальной сфере. Идеал — это вообще отсутствие необходимости социальной помощи, когда все люди счастливы, молоды и здоровы. Но ведь так не бывает.

А вот близкой к идеалу социальная сфера может стать.

Ведь благотворительность, как и любовь, — это действие. Если каждый из нас почувствует личную ответственность, потребность делать конкретные шаги для изменения мира к лучшему, реальность станет ближе к идеалу.

Мне очень хочется, чтобы благотворительность перестала быть разовым действием одного человека или организации. Потребность помогать должна стать мировоззрением. Мы оказываем помощь не от избытка своего, а потому что не можем жить иначе. Жить в этом мире, не любить его и не помогать другим невозможно. Иначе в чем смысл?

Комментировать
+
Жизнь без преград
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена