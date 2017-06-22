Три разные, но по-своему уникальные истории женщин о первых днях и последующих годах Великой Отечественной войны, которая настигла их в трех разных городах – в Ленинграде (Санкт-Петербурге), в Горьком (Нижнем Новгороде) и в Москве. 76 лет спустя они рассказали редакции «Социального навигатора» о страшном дне - 22 июня 1941 года.
Война застала врасплох
Когда в Ленинграде началась война, Тамаре Романовне Грачевой было 12 лет. Через год она стала сиротой: осталась без родителей, продуктовых карточек, воды и электричества. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны проводит уроки мужества, выступает перед молодежью, рассказывая о войне.
Я хочу, чтобы молодежь знала, что такое 1418 дней войны и 900 дней блокады, и не допустила повторения этого
Первую боевую медаль за выполнение спецзаданий Ленинградского фронта по связи и оборону Ленинграда Тамара Романовна Грачева получила 26 апреля 1943 года, тогда ей еще не было и 14 лет.
Блокада Ленинграда
Масштабные наступления немецких войск на Ленинград начались со 2 сентября. Тамара Романовна рассказывает, что в то время в военкоматы стояли многокилометровые очереди добровольцев. Мужчины, которых по каким-либо причинам не взяли на фронт, организовали ополчение, а женщин и подростков отправляли на лесозаготовки и различные работы: рыть траншеи, строить оборонительные рубежи вокруг Ленинграда.
Во время блокады Ленинграда миллионы человек попали в окружение. Изначально в городе было достаточное количество продуктов и топлива, но в начале сентября 1941 года в результате многочисленных авиаударов сгорели Бадаевские (стратегические и продуктовые) склады. Из-за этого были значительно снижены нормы хлеба: 125 граммов получали служащие, дети и инвалиды, а рабочие – 250 граммов. Вскоре в городе наступил массовый голод, который усугубили суровые морозы, проблемы с транспортом и отоплением.
В городе была стрессовая обстановка: без конца бомбили, не было воды и света, люди умирали от голода прямо на улицах
Тамара Романовна вспоминает, что зимой 1941 года были небывалые сорокаградусные морозы, когда от холода не могла спасти никакая одежда. В Ленинграде выжили только те, кому помогали с питанием и одеждой.
В это время от голода погибали сотни тысяч жителей, десятки тысяч умирали при артиллерийских обстрелах и бомбардировках.
Не жить, а выживать
Страшный голод и небывалые морозы уничтожали все и всех: люди падали прямо на улицах и не поднимались.
Тогда у меня часто были галлюцинации: я помню, что лежала и мне было страшно холодно, несмотря на то, что я надела самую теплую одежду, мне мерещились теплые сладкие булочки на подносе, – рассказывает Тамара Романовна
Когда Тамара Романовна с трудом пришла в себя и поняла, что не хочет умирать, то решилась пойти в исполком. «В здании исполкома было несколько ступенек, но я уже не могла идти. Я ползла, буквально падая с ног от голода и истощения, как вдруг меня подхватили сильные мужские руки: это оказался отец моей лучшей подруги, с которой я много лет сидела за одной партой», – вспоминает она. На руках мужчина принес ее в зал заседаний, где сидели 14 подростков 14–16 лет, которых затем отвезли в госпиталь для восстановления сил и здоровья.
Главное – верить
Ленинград бомбили постоянно: как только бомбардировка заканчивалась, начинался обстрел, постоянно обрывались телефонные кабели, которые нужно было ремонтировать.
Как вспоминает Тамара Романовна: «Из нас [подростков] готовили монтеров-спайщиков, которые должны были ремонтировать телефонные и магистральные кабели на улицах, в общественных организациях, квартирах».
Тогда регулярно расползались слухи о сдаче Ленинграда. Из-за этого весь город находился в страхе - все понимали, чем это грозит.
«Гитлеру нужно было стереть с лица земли Ленинград, это позволило бы его войскам выйти к Москве и Прибалтике, но мы никак не могли этого допустить», – говорит ветеран.
Единственное, что помогало выжить, – вера в победу. Несмотря на все слухи, люди искренне верили в лучшее.
«Когда был парад на Красной площади в честь Дня Победы и в небе пролетали самолеты, стало, честно говоря, жутко: вспомнились сразу те ужасные дни, бесконечный шум самолетов, взрывов, криков», – рассказывает Тамара Романовна.
В те дни в Москве
Во время войны шестнадцатилетняя Петрова Лида только что окончила среднюю школу в Москве, перешла в 10-й класс и осталась одна: ее отец отправился служить в сухопутные войска, а сестра – работать в госпиталь ОРМУ-27 (отдельная рота медицинского усиления). Выжить одной в тяжелое военное время ей помогала молодость и вера в победу.
По воспоминаниям Лидии Георгиевны, труженика тыла, москвичи испытывали трудности с продуктами питания и одеждой.
«Хлеба давали мало, масла вообще не давали». Лидия Георгиевна рассказывает, что продукты получали по карточкам, а у нее была иждивенческая карточка, которая давала ей некоторые привилегии.
Москвичи были не готовы ни к войне, ни к суровым погодным условиям. Лидия Георгиевна вспоминает, что у нее совершенно не было теплой зимней обуви: «У меня были коньки, и мне пришлось оторвать от них лезвия, чтобы носить ботинки от коньков как сапоги».
Тогда в каждой квартире в комнатах стояли большие черные репродукторы, которые всегда были включены. Разные сигналы этого устройства сообщали о военном положении, воздушных тревогах, обстрелах и передавали выступления Левитана.
Тогда мы часто получали похоронки
Юношей, которые не уехали во время эвакуации, призывали на фронт, несмотря на то, что они не были обучены военному делу.
«Мальчики гибли практически один за другим, и тогда мы очень часто получали похоронки – извещения о смерти. Это было очень тяжело: осознавать, что твои знакомые и друзья погибли», – рассказывает Лидия Георгиевна.
После окончания школы она не поехала в эвакуацию, а осталась в городе и поступила в МГПУ им. Ленина на факультет русского языка и литературы, где в дневное время проходили лекционные занятия и практика. После занятий Лидия Георгиевна отправлялась работать в эвакуационный госпиталь.
«Было ужасно тяжело, когда мы целые ночи проводили в госпитале в ожидании эшелонов с военными. Мы принимали раненых: раздевали их, снимали бинты, накладывали повязки, иногда даже проводили операции»
Лидия Георгиевна вспоминает, что за работу в госпитале давали УДП – усиленное дополнительное питание, то есть хорошую порцию каши.
Молодость помогала пережить все
«Когда привезли самых первых раненых, было страшное зрелище: мы маленькие, худенькие девочки и здоровые дядьки. У кого-то из них нога ампутирована, у кого-то все тело разорвано, простреляно. Мы обрабатывали раны военных, а затем их увозили обратно в тыл. Зрелище было ужасное», – вспоминает Лидия Георгиевна.
Она часто писала письма родственникам военных, которые просили ее не говорить о ранениях.
Сестричка, миленькая, у меня там жена осталась, напиши ей письмо, пожалуйста. Ты не пиши, что у меня нет ноги. Вернусь – сами увидят
Несмотря на тяжелые военные условия, люди не очерствели и не огрубели, они так же уважительно и сочувственно относились к своим родным и окружающим, старались лишний раз не волновать их.
«Когда началась война, я была еще совсем молодая. А после войны, в 1946 году, живыми и здоровыми вернулись мой отец и моя сестра, поэтому глубоких, болезненных травм я не пережила. Конечно, пожилым людям было тяжело. Мне часто помогала сестра: присылала немного денег. Молодость помогала пережить все, молодость – великая сила».
Война глазами ребенка
Во время начала бомбардировки Горького наша третья героиня - Терегова Ирина Николаевна, была еще совсем ребенком. Ей было 5 лет, но, несмотря на столь ранний возраст, она до сих пор помнит, что происходило в ее родном городе в это время.
Когда закончилась бомбежка, семья Тереговых вернулась в свою комнату и увидела полную разруху: входная дверь и окно были выбиты снарядом, а осколки валялись на полу, потолок и стены были разрушены.
Тогда они отправились жить в барак.
«У нас прямо перед домом был выстроен барак для беженцев, точнее землянка, которая была сделана из смеси глины, досок, прутьев и палок», – вспоминает Ирина Николаевна. В этой землянке во время войны прятались жители всего дома.
«О ходе военных действий мы узнавали по стрельбе и крикам с улицы. У нас не было ни радио, ни каких-либо других источников информации», – вспоминает сейчас Ирина Николаевна.
Ее отец, который работал на оружейном заводе, рассказывал семье о наступлениях и прогнозах - давал надежду на лучшее.
Бомбардировка Горького
Самый тяжелый период войны для Ирины Николаевны – время бомбежки, когда выстрелы и взрывы оглушали, когда на землянке и рядом с ней лежали тела погибших солдат.
В военное время Горький был одним из крупнейших производителей и поставщиков вооружения для Красной армии. Немцы планировали уничтожить оборонную промышленность города, в том числе множество военных и автомобильных заводов.
В период с осени 1941-го по лето 1943 года Горький подвергался многочисленным бомбовым ударам со стороны немецкой авиации.
Беседовала Анна Ройтман
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