Первую боевую медаль за выполнение спецзаданий Ленинградского фронта по связи и оборону Ленинграда Тамара Романовна Грачева получила 26 апреля 1943 года, тогда ей еще не было и 14 лет.

Блокада Ленинграда

Масштабные наступления немецких войск на Ленинград начались со 2 сентября. Тамара Романовна рассказывает, что в то время в военкоматы стояли многокилометровые очереди добровольцев. Мужчины, которых по каким-либо причинам не взяли на фронт, организовали ополчение, а женщин и подростков отправляли на лесозаготовки и различные работы: рыть траншеи, строить оборонительные рубежи вокруг Ленинграда.