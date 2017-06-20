Фонд "Со-единение" запустил акцию "Не один в темноте"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение” запустил масштабную социальную кампанию, направленную на привлечение внимания к проблемам детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения. Билборды на московских улицах, стикеры в столичном метро и телевизионные ролики призывают всех неравнодушных людей обратить внимание на слепоглухих людей и помочь им.



"Не один в темноте” – именно так звучит слоган новой рекламной кампании фонда "Со-единение”. Слепоглухие люди не видят и не слышат, но могут жить, любить, доверять и воплощать свои мечты. В этом им уже более трех лет помогает фонд "Со-единение”, поддержать который можно, отправив SMS на короткий номер 8910 с суммой пожертвования цифрами.



Главным героем социальной кампании стал один из подопечных фонда "Со-единение”, Михаил Ильиных. Он потерял зрение и слух, но не отчаялся, а нашел в себе силы продолжать полноценную жизнь. Михаил работает в керамической мастерской, общается с друзьями, занимается танцами, а самостоятельно передвигаться по Москве ему помогает собака-проводник.



В телевизионном ролике философские размышления слепоглухого человека о своей жизни озвучивает народный артист России Константин Хабенский.