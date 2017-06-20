В Москве прошел инклюзивный благотворительный забег

В Москве прошел благотворительный забег "Без границ", организатором которого выступил благотворительный фонд "Спорт для жизни". Как сообщается в пресс-релизе фонда, по итогам удалось собрать более 200 тысяч рублей.

Все средства, привлеченные в ходе благотворительного забега "Без границ", будут перечислены в фонд "Спорт для жизни" на развитие проекта "Я бегу": миссия проекта — развитие спорта для детей с инвалидностью. Фонд открывает детские секции для бега на спортивных протезах.

В дистанциях 3, 5 и 10 км приняло участие более 200 человек, из них 20 бегунов с разными видами инвалидности. Дети с удовольствием пробежали свои детские дистанции 300 и 500 метров. В детском забеге принял участие Максим Михайлов, один из первых детей в России, получивший спортивные протезы. Участники школы бега "Бегай с умом" под руководством тренера Юлии Толкачевой, учредителя фонда "Спорт для жизни", помогали в организации спортивного праздника волонтерскими силами.

Одним из соревнований на мероприятии стал парный забег: один человек в связке завязывает глаза и бежит вслепую, второй ведет его как лидер. "Это отличная проверка ваших взаимоотношений. Можно на деле убедиться, кто из вас проявляет лидерские качества, а кому комфортнее быть ведомым. Оказывается, как признавались участники нашего забега, бежать с завязанными глазами легче, чем вести пару в качестве лидера, — рассказывает Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". — Участники забега делились восторгами и необычными ощущениями. Они рады, что попробовали бежать в паре и открыли что-то новое в себе и партнере, будут рекомендовать парный забег своим друзьям".

В забеге приняли участие паралимпийские чемпионы, звезды спорта, бизнесмены. Паралимпиец Вадим Алешкин рассказал гостям забега, что для него значит спорт и как меняется жизнь со спортом. "Спорт очень важен, он открывает новые возможности каждому, а для людей с инвалидностью раздвигает границы!" — замечает Вадим Алешкин. Спортсмен призвал каждого без смущения приходить на подобные спортивные мероприятия и вести здоровый образ жизни: вместе со спортом в жизнь приходит азарт, драйв, уверенность в своих силах! "Такие спортивные события — с инклюзивным началом — очень нужны. Сначала люди посмотрят на людей с инвалидностью, погрузятся в их проблемы, а потом поймут, что отличия только визуальные, но такие люди тоже часть общества. И они тоже хотят и могут заниматься спортом", — говорит параатлет. Вадим Алешкин убежден, что для ребенка с ампутациями очень важен активный образ жизни. "Иначе может замедлиться рост организма, он не сможет полностью себя раскрыть. Да и неактивное детство — это грустно. На бытовом протезе тяжело вести активную жизнь, а если есть карбоновый протез, то ребенок может бегать, прыгать, и это совсем другое детство!"