Кто ответит за “Душевный Bazar” в 2017 году?

После череды заседаний экспертного совета, в который вошло больше 50 друзей и партнеров проекта, организаторы готовы обнародовать список НКО и социальных предпринимателей – участников восьмой самой душевной ярмарки страны. О том, как она пройдет в этом году, читайте в материале проекта "Социальный навигатор".

"Душевный Bazar" специально для проекта "Социальный навигатор".

"Душевный Bazar" — это уже больше, чем самая масштабная благотворительная ярмарка в России, это целое движение, стать частью которого стремятся представители сотни интересных проектов в большой стране! Спасибо команде, делающей "Душевный Bazar" и "ПРОНКО_2.0", за возможность поучаствовать в работе экспертного совета по отбору участников-2017. Это было очень интересно и познавательно!", — написал на своей странице в Facebook один из экспертов проекта, Павел Давыдов, ведущий программы "Большая страна" на ОТР.

Напомним, что 30 НКО и социальных предпринимателей получили от организаторов "Душевного Bazar'a" приглашение к участию в ярмарке вне конкурса, так как являются ветеранами проекта. Некоторые выступят в качестве контентных партнеров и представят интересные интерактивные площадки для гостей праздника.

В конкурсном отборе участников новогодней благотворительной ярмарки приняли участие 46 НКО и социальных предпринимателей. В ходе первого этапа работы эксперты проекта проверили учредительные документы организаций, информацию о них в открытых источниках, а также презентации с предлагаемой концепцией представления социальных проектов и программ в рамках "Душевного Bazar'a" на предмет соответствия требованиям к участникам проекта. В итоге до второго этапа — очной защиты презентаций перед экспертным советом — был допущен 41 кандидат. Из них в ярмарке примут участие 20 НКО и социальных предпринимателей.

"За семь лет проведения "Душевного Bazar'a" мы убедились, что здоровая конкуренция — один из факторов, влияющих на успешное развитие проектов даже в некоммерческом секторе. Причем положительный результат дает не столько титул участника самой масштабной в России новогодней благотворительной ярмарки, сколько сама работа по подготовке к проекту на каждой стадии, независимо от того, кто и когда в нем финиширует", — говорит руководитель "Душевного Bazar'a" Инга Моисеева.

Особая ценность проекта, отмечают организаторы "Душевного Bazar'a", еще и в том, что мероприятие стимулирует к постоянному развитию и совершенствованию не только претендентов, но и уже допущенных участников: после работы в составе экспертного совета фонды-ветераны также вносили правки в концепцию своего представления на площадке.

"Каждый "Душевный Bazar" для нас — это новый этап, новый уровень представления себя на мероприятии. На нашем стенде практически нет хендмейда — только профессиональная сувенирная продукция, которую хочется купить саму по себе, а не из жалости к животным из приюта. В оформлении собственной зоны мы также прибегаем к помощи только профессионалов: первый наш стенд на "Bazar'e-2015" оформляли аж три дизайнера. Также мы активно черпаем из ярмарки всевозможные бонусы — знакомимся не только с будущими волонтерами, но и инфопартнерами фонда. В этом году мы были приглашены организаторами ярмарки для работы экспертного совете. Это большая честь — сесть за один стол с экспертами из других НКО, бизнеса, представителями государственных структур — и отличный повод проверить свои силы. Но главное, что каждый год участие в ярмарке — это вызов еще и самому себе: нужно придумать что-то, чтобы не только выделяться среди остальных, но и перепрыгнуть себя прошлогоднего!" — рассказала Екатерина Панова, директор благотворительного фонда помощи животным "РЭЙ".

Четыре полных рабочих дня эксперты, представляющие третий сектор, СМИ, бизнес и органы власти, не просто оценивали презентации претендентов на участие в благотворительной ярмарке, но и проводили настоящие экспресс-курсы по навыкам коммуникации и работе с партнерами, делились идеями и секретами успешного маркетинга и PR.

"Мне очень нравится механика отбора участников ярмарки "Душевный Bazar" и его атмосфера — личный разбор заявок с мгновенной обратной связью и комментариями. У фондов сразу есть возможность что-то исправить в своей программе на ярмарке, доработать на основе советов экспертов свою программу и сделать всю ярмарку еще круче, эффективнее и интереснее", — прокомментировала Мария Антонова, выпускающий редактор журнала "Русский репортер", которая в этом году принимала участие в работе экспертного совета.

Каким бы ни было решение экспертов проекта, каждый участник уже получил подсказки и рекомендации не только для подготовки блестящей презентации в следующем году, но и для реальной работы над собственными проектами уже сегодня.

"Было очень волнительно и в то же время безумно интересно! Обратная связь, которую мы получили на совете, необходима для реального развития НКО: очень полезно услышать комментарии и рекомендации организаторов и коллег-экспертов. Но если честно, то наша работа по подготовке к ярмарке началась еще раньше, в "Школе руководителей" и образовательной программе "Форсаж" проекта "ПРОНКО_2.0", где обнажились наши сильные и слабые стороны и глазам открылись инструменты для управления собой и своим стрессовым состоянием. Некоторые из них мне удалось использовать уже на презентации, на освоение других понадобится время и практика", — поделилась исполнительный директор благотворительного фонда "Цвет жизни" Елена Переудина.

Команда организаторов "Душевного Bazar'a" еще раз искренне благодарит экспертов за работу на этапе отбора участников проекта, а также всех тех, кто защищал свою НКО или социальное предприятие на очных презентациях, за смелость, целеустремленность и преданность идее. Если наше взаимное общение укрепило желание расти и развиваться, значит, мы уже решили одну из главных задач и "Душевного Bazar'a", и "ПРОНКО_2.0".

"Сейчас понимаю, почему "Душевный Bazar" начинает подготовку с июня. Понятно, почему нужна презентация, встречи, задания. Есть цель — сделать настоящий праздник, — а его можно сделать только сообща! Объединить 10-12 проектов — это сложно, а 50-70 — это где-то как полет на Марс! На днях удалось почувствовать начало этой подготовки! Давно не испытывала таких сильных эмоций от работы в команде. А желание помогать защищать презентацию фондам было настолько искренним, что дико хотелось всех экспертов к себе в проект взять! Команда "Душевного Bazar'a", спасибо за душевность и заряд энергии!" — рассказала о своих впечатлениях от работы в качестве эксперта проекта Ольга Анохина, генеральный директор благотворительного магазина "Стиль жизни".

Тем, кто не найдет себя в списках участников "Душевного Bazar'a — 2017", команда проекта готова предоставить обратную связь и рекомендации. Для этого пишите на efremova@d-group.ru.

А те, кто оказался в списке счастливчиков, в ближайшие дни получат от организаторов письмо с подробным описанием этапов подготовки к проекту.

Список прошедших конкурсный отбор:

1. Благотворительный магазин "Buy Social"

2. Фонд социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации "Безопасный дом"

3. Благотворительный Фонд помощи взрослым людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями, "Взрослые — мы"

4. Благотворительный фонд помощи детям "Детские домики"

5. Благотворительный проект "Дари еду" (Культурно-просветительский центр "Диларт")

6. Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями "Живи сейчас"

7. Благотворительный фонд поддержки и развития программ и проектов по оказанию помощи социально незащищенным категориям населения "Здоровье и жизнь"

8. Благотворительный фонд "Красно-белое сердце"

9. Благотворительный фонд "Центр возрождения культурного наследия "Крохино"

10. Благотворительный фонд "Милосердие детям" (Санкт-Петербург)

11. Благотворительный фонд содействия семейному устройству "Найди семью"

12. Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам "Наши дети" (Рязань)

13. Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА"

14. Международный благотворительный фонд помощи детям инвалидам с ограниченными возможностями здоровья "ОКНО В МИР"

15. Международный центр помощи пациентам с орфанными заболеваниями "Редкие Люди"

16. Всероссийский благотворительный фонд "Фонд продовольствия "Русь"

17. Благотворительный фонд помощи животным "Собаки, которые любят"

18. Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость"

19. Благотворительный фонд "Цвет жизни"

20. Общество социальной поддержки слепоглухих "Эльвира"



Список приглашенных НКО и социальных предпринимателей (будет дополняться):

1. Благотворительный фонд "AdVita" ("Ради жизни")

2. Благотворительный магазин "Charity Shop"

3. Проект "Cocco Bello"

4. Благотворительный проект "Ecopad"

5. Благотворительный проект "Авоська дарит надежду"

6. Фонд "Благотворительное общество "Адреса милосердия"

7. Автономная некоммерческая организация "Центра равных возможностей для детей-сирот "Вверх"

8. Благотворительный фонд "Весна в сердце"

9. Благотворительный фонд "Во имя Жизни"

10. Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе"

11. Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Гольфстрим"

12. Общественная организация "Художественный центр "Дети Марии""

13. Региональный благотворительный общественный фонд "Детские сердца"

14. Благотворительный фонд "Добросердие"

15. Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям "Дорога в мир"

16. Благотворительный Фонд помощи взрослым "Живой"

17. "Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц "Жизнь как чудо""

18. Автономная некоммерческая организация "Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева"

19. Проект "Мама работает"

20. Центра защиты материнства с приютом "Мамин домик"

21. Автономная некоммерческая организация "Центр реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир"

22. Фонд содействия гармонизации отношений животных и общества "Не просто собаки"

23. Межрегиональный общественный фонд помощи родственникам больных с инсультом "ОРБИ"

24. Благотворительный фонд "Подари надежду"

25. Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, инвалидам и людям в трудной жизненной ситуации "Река детства"

26. Благотворительный фонд помощи бездомным животным "РЭЙ"

27. Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники инвалидов"

28. "Социальная мастерская нужных подарков"

29. Благотворительный магазин "Стиль жизни"

30. Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания "Шередарь"