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Социальный навигатор
Жизнь без преград

Ограничены физически, но не социально: проблемы трудоустройства инвалидов

19:5309.06.2017
(обновлено: 20:16 09.06.2017)
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© РИА Новости / Александр КондратюкОграничены физически, но не социально: проблема трудоустройства инвалидов может быть решенаОграничены физически, но не социально: проблема трудоустройства инвалидов может быть решена
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Анна Ройтман специально для проекта "Социальный навигатор"

Люди с ограниченными физическими возможностями имеют такие же интересы и потребности, как и все другие. Но из-за своего социального положения они менее интегрированы в общество.

Одна из проблем, которую испытывают инвалиды, — проблема трудоустройства. Зачастую им приходится доказывать способность качественно выполнять работу, добиваться справедливых условий труда и обеспечения равных возможностей.

По данным на 1 января 2017 года, в России проживает более 12 миллионов инвалидов, из них 4 миллиона являются трудоспособными, но только 25% из них имеют работу, отметила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова на пресс-конференции, посвященной проблеме обеспечения занятости инвалидов.

9 июня в Москве состоялась пресс-конференция на тему: "Новые возможности профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью".

© РИА Новости / Александр КондратюкЗанятия в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Занятия в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие было посвящено проблемам получения профессионального образования и трудоустройства инвалидов. В частности, обсуждались вопросы организации мероприятий для людей с ограниченными физическими возможностями, вопросы проведения мастер-классов по профориентации. Также участники дискуссии говорили о необходимости вовлечения инвалидов в трудовую деятельность, обеспечения специально оборудованных рабочих мест и условий труда. 

Целью проведения данных мероприятий является создание системы конкурсов, обеспечивающей эффективную профориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию и дальнейшему трудоустройству.

Проблемы с трудоустройством

Работодатели достаточно редко рассматривают людей с ограниченными физическими возможностями как трудоспособных. Это связано с меньшей производительностью труда инвалидов и с тем, что их рабочие места нужно снабжать специальным оборудованием, что многим работодателям представляется невыгодным.

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок вопреки распространенному мнению о малом КПД у инвалидов отмечает, что зачастую именно они демонстрируют высшие компетентные качества на работе и являются незаменимыми сотрудниками. "Моя мечта — чтобы любая компания имела возможность предоставить лучшие вакансии для инвалидов, чтобы большее количество инвалидов было востребовано на рынке труда", — говорит Наталья Починок.

© РИА Новости / Александр КондратюкРаботники ООО "Центр трудовой реабилитации инвалидов Дар" делают бочки в мастерской по изготовлению бондарных изделий в городе Троицке
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Работники ООО "Центр трудовой реабилитации инвалидов Дар" делают бочки в мастерской по изготовлению бондарных изделий в городе Троицке

Людмила Огородова также говорит о том, что инвалиды чаще всего справляются с рабочими обязанностями гораздо лучше, чем выпускники вузов, они ничуть не уступают другим квалифицированным специалистам, поэтому наличие равных условий труда для инвалидов является обязательным.

Возвращение в социум

О необходимости возвращения граждан с ограниченными возможностями говорит и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. Он отмечает, что службы содействия занятости должны обзванивать инвалидов и предлагать им различные варианты трудоустройства, вести их дальнейшую судьбу: проверять условия, в которых работает инвалид, соблюдение трудовых законов и норм со стороны работодателя.

Основная проблема поиска места работы для людей с ограниченными физическими возможностями в том, что они не интегрированы в общество: живут, учатся, работают и отдыхают обособленно, отдельно от остальных людей.

Поэтому необходима интеграция инвалидов в социум, приобщение их к общественной деятельности, мотивация в получении образования и трудоустройстве. Необходимо доказать им, что они такие же полноправные члены общества и важнейшие единицы системы, как и остальные граждане.

В частности, решению проблемы трудоустройства способствует проведение различных мероприятий, соревнований и мастер-классов по профориентации для инвалидов, помощь в получении образования и трудоустройстве, активное участие в их судьбе.

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