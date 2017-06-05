Благобегун с ДЦП своей акцией собрал около 370 тысяч рублей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 370 тысяч рублей собрал 19-летний Глеб Гришанов, участник "зеленого" марафона "Бегущие сердца" с ДЦП, сообщается в пресс-релизе фонда "Спорт для жизни". Глеб создал так называемый поступок на ресурсе партнера забега, фандрайзинговой платформе "Сделай". "Я хочу помочь своим друзьям и тоже приобщить их к спорту!" — говорит 19-летний Глеб Гришанов.

В этом году Глеб заканчивает школу. У молодого человека тяжелая форма ДЦП, но он всегда очень хотел стать спортсменом. "Однажды я узнал про американских бегунов Дика Хойта и его сына Рика. У Рика ДЦП, но он участвует в знаменитых беговых марафонах вместе с папой: во время забегов отец катит перед собой инвалидное кресло с сыном", — рассказывает Глеб.

Идея Хойта вдохновила Глеба. Благодаря РООИ "Перспектива", которая курирует школу-интернат №31, где учится Глеб, мальчик познакомился с тренерами проекта "Больше, чем можешь". И в рамках прошедшего 28 мая "зеленого" марафона "Бегущие сердца" Глеб решил провести благотворительную акцию на фандрайзинговой платформе. При поддержке фонда "Спорт для жизни" молодой человек решил помочь своим друзьям, чтобы ребята из интерната тоже, как и он, поверили в себя и начали вести активный образ жизни.

Благодаря поддержке друзей, болельщиков и единомышленников Глеб смог собрать в ходе своей акции уже почти 370 тысяч рублей. На эти средства фонд купит специальные велосипеды, они помогают детям с церебральным параличом как средство реабилитации, а уж как спортивный снаряд это просто незаменимая вещь.

"Миссия нашего фонда — поддерживать порыв людей с инвалидностью, которые стараются вести активную жизнь и вовлекаться в спорт! Мы рады за Глеба и поздравляем его с двойной победой: Глеб смог собрать в рамках своего поступка даже больше 100 процентов! — говорит Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". — На эти средства наш фонд "Спорт для жизни" приобретет специальные велосипеды для людей с ДЦП, для друзей и одноклассников Глеба, молодых людей с ДЦП, и они тоже смогут заниматься спортом! Мы убеждены, что спорт сегодня — это и прекрасный способ благотворительности, и инклюзивное пространство, на котором равны все".