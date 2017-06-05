Благобегун с ДЦП своей акцией собрал около 370 тысяч рублей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 370 тысяч рублей собрал 19-летний Глеб Гришанов, участник "зеленого" марафона "Бегущие сердца" с ДЦП, сообщается в пресс-релизе фонда "Спорт для жизни". Глеб создал так называемый поступок на ресурсе партнера забега, фандрайзинговой платформе "Сделай". "Я хочу помочь своим друзьям и тоже приобщить их к спорту!" — говорит 19-летний Глеб Гришанов.
Идея Хойта вдохновила Глеба. Благодаря РООИ "Перспектива", которая курирует школу-интернат №31, где учится Глеб, мальчик познакомился с тренерами проекта "Больше, чем можешь". И в рамках прошедшего 28 мая "зеленого" марафона "Бегущие сердца" Глеб решил провести благотворительную акцию на фандрайзинговой платформе. При поддержке фонда "Спорт для жизни" молодой человек решил помочь своим друзьям, чтобы ребята из интерната тоже, как и он, поверили в себя и начали вести активный образ жизни.
"Миссия нашего фонда — поддерживать порыв людей с инвалидностью, которые стараются вести активную жизнь и вовлекаться в спорт! Мы рады за Глеба и поздравляем его с двойной победой: Глеб смог собрать в рамках своего поступка даже больше 100 процентов! — говорит Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". — На эти средства наш фонд "Спорт для жизни" приобретет специальные велосипеды для людей с ДЦП, для друзей и одноклассников Глеба, молодых людей с ДЦП, и они тоже смогут заниматься спортом! Мы убеждены, что спорт сегодня — это и прекрасный способ благотворительности, и инклюзивное пространство, на котором равны все".