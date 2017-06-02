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Жизнь без преград

Спорт как стимул жить: в Москве стартовали "Игры победителей"

21:0402.06.2017
(обновлено: 21:26 02.06.2017)
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© РИА Новости / Александра АгранатСпорт как стимул жить: в Москве стартовали Игры победителейСпорт как стимул жить: в Москве стартовали Игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат

Мария Давыдова специально для проекта "Социальный навигатор"

2 июня в Москве стартовали Всемирные детские игры победителей — соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. На праздник жизни, который в этом году расположился на арене спортивного комплекса ЦСКА, приехали юные спортсмены возрасте от 7 до 16 лет из разных уголков России, а также из 15 стран мира — Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции, Узбекистана, Украины и Хорватии.

Дина Корзун и участник Игр победителей
© Фото : предоставлено БФ "Подари жизнь"
Корзун: однажды победив болезнь, они побеждают в других сферах жизни
После официальной церемонии участники соревнований разбрелись по разным уголкам спортивного комплекса. Кто-то сразу приступил к тренировкам, соревнуясь с будущими соперниками на треке, кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классах. Параллельно в холле состоялся бой надувными подушками с волонтерами организации "Доктор клоун". В целом настроение царило далеко не спортивное.

К первым соревнованиям дети приступят уже сегодня. Каждый из них выбирал дисциплину в зависимости от своих пристрастий: кому-то по душе плавание или настольный теннис, а кто-то предпочитает соревноваться в беге или стрельбе.

15-летняя Туче из Турции, например, мечтает не только победить на играх, но и связать свою жизнь со спортом. Перед началом соревнований она каждый день упорно тренировалась, чтобы в Москве достойно представить свою страну и уехать с наградой.

© РИА Новости / Александра АгранатУчастницы из Турции Туче и Ирмак с волонтером
© РИА Новости / Александра Агранат
Участницы из Турции Туче и Ирмак с волонтером

Ее сверстник Веней приехал из Индии, чтобы сразиться с другими командами в шахматах, стрельбе и настольном теннисе. Первые две дисциплины очень нравятся юному спортсмену, поэтому он с удовольствием готовился к соревнованиям.

"Сначала было очень тяжело, так как я учусь и мне нужно было сдать экзамены. Я тренировался три раза в неделю, но потом стало легче", — поделился Веней, добавив, что учеба отнимает у него много времени, так как в будущем он хочет стать врачом.

А настольным теннисом он стал заниматься совсем недавно, поэтому этот турнир станет для него настоящим испытанием. Правда, Веней не боится трудностей. Для него участие в играх — это в первую очередь возможность познакомиться с ребятами из других стран и завести больше новых друзей. Несмотря на то что соревнования только начались, он уже подружился с несколькими участниками из Германии. Правда, мальчик уже забыл их имена.

© Александра АгранатУчастник из Индии Веней
© Александра Агранат
Участник из Индии Веней

Ради общения со старыми знакомыми на игры из Белоруссии приехала и Даша. Она уже второй раз принимает участие в соревнованиях, соперничая с другими командами в легкой атлетике и настольном теннисе. Как отметила Даша в разговоре с "Социальным навигатором", на играх всегда царит атмосфера поддержки и дружелюбия, поэтому сюда так хочется вернуться.

"Все участники — большие молодцы уже потому, что смогли победить болезнь и приехали сюда. Уверена, они все смогут", — считает она.

© РИА Новости / Александра АгранатУчастница из Белоруссии Козлова Даша
© РИА Новости / Александра Агранат
Участница из Белоруссии Козлова Даша

Многие участники игр возвращаются в последующие годы уже в качестве волонтеров. Такое желание изъявила и 16-летняя Ангелина из Тулы, которая приехала в этом году в качестве участника, хотя уже несколько раз присутствовала на соревнованиях в качестве зрителя. В этом году она решила попробовать свои силы во всех дисциплинах, кроме плавания и шахмат. Вот тут непонятно: она все-таки волонтер или в соревнованиях участвует?

"Я раньше ездила как зритель и мне очень нравилось. Я восторгалась детьми, которые победили болезнь и теперь принимают участие в играх. Так получилось, что я заболела, потом выздоровела, и организаторы меня пригласили. Я решила попробовать", — поделилась она.

Больше всего Ангелину привлекают соревнования по легкой атлетике, так как раньше она почти на профессиональном уровне занималась этим видом спорта и считает его своим любимым делом. К соревнованиям девочка готовилась основательно, посвящая каждый день не только тренировкам на стадионе, но и занятиям дома, несмотря на то, что после болезни ей не рекомендуется сильная физическая нагрузка.

Помимо увлечения спортом Ангелина мечтает стать косметологом-визажистом. "Думаю, что я добьюсь своей цели", — уверена она.

Для участников игр действительно нет преград, так как самую главную победу в своей жизни они уже одержали, справившись с тяжелой болезнью. Своим участием в соревнованиях они лишний раз подтверждают, что если верить, надеяться и бороться, то в жизни нет ничего невозможного.

© РИА Новости / Александра АгранатУчастница из России Пуденкова Ангелина
© РИА Новости / Александра Агранат
Участница из России Пуденкова Ангелина

Звезды в помощь детям

Уже восьмой год подряд игры проводит российский благотворительный фонд "Подари жизнь", соучредителем которого является актриса Чулпан Хаматова. По ее словам, такие соревнования очень важны для детей, которые провели в больнице месяцы и даже годы, помогают им вновь поверить в себя, перебороть страх и неуверенность, поставить цели в жизни и обрести силы для их достижения.

"Это мероприятие — доказательство того, что происходит следующий этап, когда они переходят от болезни к обычной детской жизни", — сказала она во время общения с журналистами.

Она также добавила, что каждый год на игры приезжают известные спортсмены, звезды кино и музыки. Многие из них настолько проникаются атмосферой этого праздника, что с удовольствием возвращаются.

© РИА Новости / Александра АгранатСоучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун
© РИА Новости / Александра Агранат
Соучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун

В этом году поприветствовать юных участников соревнований приехали двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина и шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов.

"Удивительное событие, пропитанное добротой, надеждой, взаимопомощью, взаимовыручкой. Этот праздник дарит позитивные и заряжающие на свершения эмоции. Это вдохновение в чистом виде. Я не могу оставаться равнодушной, я тоже хочу помогать, чем могу", — поделилась Олеся Владыкина.

"Когда у детей появляется цель, то и сам процесс выздоровления идет лучше. Мы много раз были в больницах, общались с детьми. Когда они видят, что к ним приходит человек, который тоже пережил трудные ситуации, рассматривают наши медали, узнают о наших победах, у них появляется стремление к жизни и победам", — отметил Сергей Шилов, добавив, что спорт помогает победить все трудности и болезни.

Свои слова напутствия юным спортсменам также выразили двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и баскетболисты Джеймс Огастин и Дмитрий Кулагин.

Впереди участников игр ждут три дня соревнований по стрельбе, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, плаванию и шахматам, а также увлекательные мастер-классы, дискотеки и, конечно, долгожданные призы.

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