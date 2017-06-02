Ведущие эксперты обсудили проблемы детской онкологии

1 июня состоялся пресс-брифинг, приуроченный к благотворительной акции, которая проходит ежегодно в НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н.Блохина (НИИ ДОиГ) в Международный день защиты детей. Ведущие специалисты обсудили достижения и возможности детской онкологии, дефицит финансирования и национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ежегодно в РФ заболевает раком примерно 3,5 тысячи детей. Несмотря на то что по сравнению с показателями заболеваемости взрослого населения эта цифра очень мала, государственного финансирования на лечение таких пациентов все равно недостаточно, сообщает пресс-служба ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина" Минздрава России.

"Проблема детской онкологии в нашей стране до сих пор остается крайне острой и требует особых усилий и мер поддержки со стороны государственной власти. Государству необходимо обратить внимание на эту ситуацию, ведь человеческая жизнь, а особенно жизнь детей, должна стоять в приоритете", — отметил академик РАН Михаил Давыдов, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина МЗ РФ.

"Все меры и усилия, которые применяются сегодня в детской онкологии, направлены на то, чтобы минимизировать потери от этой болезни, на улучшение возможностей ранней диагностики и жесткий мониторинг населения, которое имеет определенные риски и факторы развития этого заболевания", — подчеркнул Мамед Алиев, директор НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н.Блохина, академик РАН.

По его словам, на данный момент почти 70% детей, которые поступают на лечение, пациенты с третьей и четвертой стадиями. И если в западных странах выживаемость таких тяжелых пациентов составляет около 70-80%, то в России эта цифра пока остается на уровне 50%.

При этом, по словам Михаила Давыдова, сегодня заметно проявляется улучшение подготовки профессионалов отрасли. "Ведущие специалисты онкологического центра очень часто выезжают в регионы, чтобы обучать специалистов на местах и показывать уникальные операции в тех условиях, в которых работают региональные врачи. Сегодня мы видим, что профессиональная аудитория улучшается благодаря многолетним усилиям и тренинговым центрам на местах", — сказал он.

После окончания брифинга состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли пациенты и врачи НИИ ДОиГ, почетные гости и звезды российской эстрады.