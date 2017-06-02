Детский хоспис отметил 14-й день рождения

1 июня, в Международный день защиты детей, Санкт-Петербургский детский хоспис отпраздновал 14-ю годовщину с момента создания.

Каждый год день рождения проходит в стационаре по-разному. В этот раз детский хоспис собрал гостей на "квартирник". Вся территория, прилегающая к зданию, превратилась в большую импровизированную "квартиру", где каждый мог найти себе занятие по душе, сообщает пресс-служба детского хосписа. В "кабинете" были подготовлены мастер-классы по лепке из соленого теста, изготовлению кукол, художественной росписи и так далее. В "гостиной" желающие могли поиграть в необычные игры или же отдохнуть в мягких креслах. На "кухне" гостей ждало праздничное угощение. На территории "квартиры" работали парикмахеры и художники, участники могли сделать себе прическу и аквагрим. На "балконе" разместилась фотобудка. В гости пришли клоуны, мимы, музыканты, а также давние четвероногие друзья — собаки-терапевты.

"Мы утверждаем жизнь. Мы любим жизнь, мы помогаем жить другим и считаем, что в жизни много светлых моментов. Мы стараемся, чтобы радость каждого дня коснулась каждого из вас. Спасибо всем тем, кто с нами трудился все эти годы, спасибо тем, кто украшает каждый день яркими событиями, кто дарит любовь и свою заботу. С днем рождения, родные мои, с праздником!", — сказал основатель и руководитель первого детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов передал поздравления от губернатора Георгия Полтавченко. "Георгий Сергеевич всегда ставит в пример отца Александра и говорит, что если бы во всех учреждениях была такая добрая, семейная, теплая атмосфера, болезней было бы меньше", — отметил Константин Серов.