Благобегуны зеленого марафона собрали более 1 млн рублей

Более 1 миллиона рублей собрали на фандрайзинговой платформе "Сделай!" благобегуны — участники благотворительного зеленого марафона "Бегущие сердца" в поддержку подопечных фонда помощи детям "Обнаженные сердца". Об этом сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда "Арифметика добра". Забег прошел 28 мая на Воробьевых горах под девизом #БежимСоСмыслом. Всего в этом году уже удалось собрать рекордную сумму — 50 миллионов рублей.

74 участника забега воспользовались возможностями нового тренда, создав в рамках забега свои акции-поступки на платформе "Сделай!", которая выступила партнером зеленого марафона. Благодаря активности в соцсетях, поддержке единомышленников и болельщиков благобегуны собрали 1 259 994 рубля.

Забег прошел уже в третий раз, бегуны стартовали на Университетской площади, между МГУ имени Ломоносова и Смотровой площадкой. Благотворительный зеленый марафон "Бегущие сердца" является полностью инклюзивным — участие в нем также принимали люди с ограниченными возможностями здоровья.

Все собранные на благотворительном зеленом марафоне "Бегущие сердца" средства будут целиком направлены в фонд "Обнаженные сердца" на расширение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Нижнем Новгороде. Благодаря этому проекту малыши с аутизмом, церебральным параличом и другими нарушениями могут посещать детские сады, а потом и школы, учиться новому, общаться со сверстниками.