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Жизнь без преград

Названы победители фестиваля "Мир равных возможностей"

16:2531.05.2017
(обновлено: 16:26 31.05.2017)
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© РООИ "Перспектива"Названы победители фестиваля Мир равных возможностейНазваны победители фестиваля Мир равных возможностей
© РООИ "Перспектива"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В парке культуры и отдыха "Сокольники" состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов VIII Фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей", стартовавшего 6 февраля, сообщается в пресс-релизе организаторов РООИ "Перспектива". В фестивале приняли участие авторы и создатели сайтов и интернет-ресурсов, опубликованных на русском языке и посвященных решению проблем людей с инвалидностью.

Конкурс проводился в семи номинациях: "Вместе мы сможем больше" (интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов), "Дети как дети" (интернет-ресурсы, посвященные образованию, социальной и медицинской реабилитации детей с инвалидностью), "Жизнь продолжается" (блоги, личные сайты, домашние страницы, страницы в социальных сетях), "Один мир, одна мечта" (официальные сайты общественных организаций инвалидов), "Открытие года" (интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в фестивале), "Доброта — основа мира" (интернет-ресурсы благотворительных организаций), "Спорт равных возможностей" (интернет-ресурсы, посвященные спорту инвалидов).

Фестиваль социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" был организован Всероссийским обществом инвалидов и фондом поддержки инвалидов "Единая страна" для выявления и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов, направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество. За время существования фестиваля на участие было подано более 1600 заявок из регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Михаил Терентьев: в России перестали прятать инвалидов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Михаил Терентьев: в России перестали прятать инвалидов

В этом году получено 442 заявки из России, Белоруссии, Украины и Молдавии. Наиболее активные регионы РФ по количеству заявок — Москва, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Иркутская и Челябинская области, а также Республика Татарстан.

Самыми популярными номинациями стали "Жизнь продолжается" и "Открытие года" — 136 и 100 соответственно. Самый большой прирост заявок в сравнении с прошлым годом оказался в номинации "Вместе мы сможем больше" — 39.

В мае 12 членов экспертного совета, среди которых председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы Михаил Терентьев, а также представители общественных организаций, заслуженные мастера спорта оценивали 70 работ, вошедших в шорт-лист, и определили победителей и лауреатов в каждой из номинаций. Экспертное жюри оценивало социальную и общественную значимость ресурса, творческий и оригинальный подход к подаче материала, содержание и интерактивность сайта (интернет-ресурса), дизайн и юзабилити сайта, творческий и оригинальный подход в подаче материала, частоту обновления информации, эффективность повышения толерантности в отношении людей с инвалидностью и ряд других критериев.

На торжественной церемонии награждения выступил председатель оргкомитета фестиваля, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, Михаил Терентьев: "От всей души поздравляю победителей и лауреатов нашего фестиваля и, конечно, всех участников. Наш фестиваль проходит уже в восьмой раз, но интерес к теме людей с инвалидностью не угасает, и что особенно приятно, каждый год заявки на конкурс подают новые участники. В этом году поступили заявки от 100 интернет-ресурсов, впервые участвующих в фестивале. Этот факт очень радует, а также то, что уже давно существующие сайты динамично меняются и развиваются — все это говорит о том, что все мы вместе делаем этот мир добрее и терпимее".

Победители в номинациях:

• "Вместе мы сможем больше" — Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов, Республика Башкортостан;

• "Дети как дети" — Моя мама самая красивая, Белгородская область;

• "Жизнь продолжается" — Описать невидимое, Ставропольский край;

• "Один мир, одна мечта" — официальный сайт ВОС, Москва;

• "Открытие года" — У Совы, Республика Беларусь;

• "Доброта — основа мира" — Красногорский союз многодетных и семей с детьми-инвалидами, Московская область;

• "Спорт равных возможностей" — Центр адаптивного спорта Югры, Тюменская область.

Лауреаты Фестиваля:

• "Вместе мы сможем больше" — Вместе мы сможем больше!, Тюменская область (http://voi-72.ru), сайт "Верю в себя" Пермской краевой организации ВОИ, Пермский край;

• "Дети как дети" — Благотворительный фонд "Преодолей-ка", Москва, официальный сайт ФКПОУ "НТТИ" Минтруда России, Ростовская область;

• "Жизнь продолжается" — youtube channel Анны Клименко, Краснодарский край, аудиокниги онлайн для людей с ослабленным зрением, Республика Молдова;

• "Один мир, одна мечта" — Шаг к совершенству, Москва, общественное объединение "Белорусское общество инвалидов", Республика Беларусь;

• "Открытие года" — Социальный гид Подмосковья, Московская область, Интегра-тур, Республика Татарстан;

• "Доброта — основа мира" — благотворительный фонд помощи детям с ДЦП "Наше дело", Смоленская область, благотворительный фонд "Ак Барс Созидание", Республика Татарстан;

• "Спорт равных возможностей" — Федерация спортивных танцев на колясках в России, Санкт Петербург, Спорту место, Новосибирская область.

Специальный приз фестиваля получили БРОО "Особый Петербург", Санкт-Петербург, и YouTube-канал Lili Lo, Республика Татарстан.

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