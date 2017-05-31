Фестиваль "ГТО без границ": возможности каждого человека безграничны

В Москве состоялся фестиваль "ГТО без границ", на котором около 150 спортсменов с инвалидностью попробовали силы в испытаниях комплекса ГТО, мастер-классах и инклюзивных активностях вместе с более чем 200 гостями и 100 волонтерами. Фестиваль был проведен под руководством Евгения Машковского, спортивного врача, кандидата медицинских наук, доцента кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета.

Как сообщили в фонде "Сопричастность", на фестивале присутствовали как любители спорта, так и профессиональные спортсмены, победители и призеры Паралимпийских игр, в том числе трехкратный чемпион Паралимпийских игр, обладатель действующих рекордов мира в беге на 100, 200 и 400 метров Евгений Швецов. Каждый участник хорошо чувствовал себя в дружелюбной атмосфере праздника и спорта благодаря организаторам — спортивным врачам-ординаторам кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета и главным помощникам, волонтерам-медикам направления "медицинское сопровождение". Волонтеры выполняли самые различные функции: медицинское обеспечение, сопровождение участников, помощь судьям.

На церемонии открытия участников, гостей, а также организаторов и волонтеров мероприятия поприветствовали президент фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион" Сергей Еремин, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Евгений Ачкасов, а также руководитель национального фонда "Сопричастность" Олег Добровольский.

"Мы все живем на этой земле. Люди, которые формально имеют ограниченные возможности, имеют неограниченные способности. Для них активный образ жизни, жизнь и спорт слились в единое понятие", — отметил Сергей Еремин.

Участники фестиваля с особенностями здоровья смогли пройти адаптированные испытания комплекса ГТО, показав, что каждый человек имеет поистине безграничные возможности. Испытания включали в себя упражнения на скорость (бег, бег на протезах, гонки на колясках), силу (подтягивания, подтягивания из положения лежа, отжимания, подъем гири), ловкость (челночный бег, бросок мяча в цель, прыжки на скакалке, кувырок вперед), координацию (набивание теннисного мяча на ракетке, прохождение по низкому гимнастическому бревну) и гибкость (наклоны вперед, наклоны вперед сидя на коляске, подъем сцепленных рук за спиной).

Также все желающие прошли мастер-классы по скандинавской ходьбе в классическом варианте и на колясках, по парапауэрлифтингу, параворкауту, фехтованию на колясках и баскетболу на колясках: каждый вне зависимости от особенностей здоровья смог попробовать выполнить задания с теми же сложностями, которые испытывают люди с поражениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.