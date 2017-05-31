Первый в России инклюзивный семейный лагерь открылся в Удмуртии

Пилотная площадка по созданию первого в России инклюзивного семейного спортивного лагеря "Лыжи мечты. Лето" начала работу в Удмуртии, сообщается в пресс-релизе программы "Лыжи мечты". С 31 мая по 5 июня 18 детей от 5 до 14 лет с различными видами инвалидности будут заниматься летними адаптивными видами спорта по уникальным методикам, разработанным инструкторами программы.

31 мая 18 детей с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, начали свои первые занятия адаптивными видами спорта в рамках программы "Лыжи мечты. Лето" в спортивном комплексе "Чекерил".

"Отправить ребенка с инвалидностью в обычный лагерь практически невозможно, ему нужно постоянное сопровождение и особое внимание, — считает руководитель проекта "Лыжи мечты" в Ижевске, мама ребенка с ДЦП Александра Семенова. — Поэтому тестовое открытие такой площадки, где дети имеют возможность семейного пребывания, где с ними занимаются профессионалы адаптированными видами спорта, — это просто счастье для наших особенных семей, а также важный шаг в развитии инклюзивной среды в нашем регионе и в стране в целом".

3 июня в рамках проекта также состоится официальное открытие первого сезона программы "Лыжи мечты. Ролики" в Удмуртии. В празднике примут участие 50 семей, воспитывающих детей с особенностями развития, а также уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, министр спорта и молодежной политики УР Игорь Краснов, другие официальные лица и друзья программы.

Одним из участников открытия будет Евгений Белоголовцев — сын основателей программы "Лыжи мечты" Натальи и Сергея Белоголовцевых. Именно с реабилитации Жени берет свое начало программа.

Сегодня ребята впервые встали на ролики и пробовали играть в футбол по методикам, разработанным инструкторами программы "Лыжи мечты".

"Сегодня мы учились вести и пинать мяч. Такое простое действие для обычных детей, но большое достижение для особенных, — рассказывает шеф-инструктор [программы] "Лыжи мечты" Никита Кошелев. — К каждому ребенку нужен индивидуальный подход: кого-то в процессе нужно держать за руку, кому-то дольше объяснять, некоторые дети играют на инвалидной коляске, и тут важно, чтобы они тоже чувствовали себя полноценными командными игроками".