Научить говорить попугая

В театре им. Ермоловой показали альманах из пяти спектаклей, поставленных по пьесам подростков с инвалидностью.

Екатерина Глебова, РООИ "Перпектива" — специально для проекта "Социальный навигатор"

На самом деле получился драматический дивертисмент — музыкальный, искрящийся юмором, изумляющий гротеском форм и пластикой актеров, настоящий шедевр театрального искусства, режиссерского и актерского мастерства, по которому, если честно, надо писать учебники и рассказывать начинающим лицедеям, как сделать спектакль буквально из ничего, если вложить в него и профессионализм, и душу.

Театральная перспектива — проект, который уже в шестой раз оказался на сцене именитого столичного театра. В этом и состоит главная идея: пьесы, которые пишут подростки с инвалидностью, чтобы высказать то, что их волнует, ставят профессионалы, цель которых — донести высказанное до зрителя, сделать близким и понятным юного человека с инвалидностью. А начинающий автор под конец оказывается на сцене вместе с актерами и режиссерами, которым рукоплещет зал, и принимает аплодисменты, признание, чувствует себя успешным членом как театральной команды, так и общества в целом.

© Фото предоставлены РООИ «Перспектива» © Фото предоставлены РООИ «Перспектива»

Проект реализует региональная общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива". Ее директор Денис Роза перед началом спектаклей от души поблагодарила всех причастных к проекту: "Это огромное и очень важное для наших ребят событие состоялось сегодня благодаря усилиям многих людей, которые приняли в нем участие добровольно и бесплатно, вложили свое время и свой труд, чтобы открыть для подростков с инвалидностью новые возможности и новые перспективы".

Денис на память перечислила ребят, которые ранее принимали участие в "Театральной перспективе": Евгений Ляпин учится в школе-студии МХАТ, а сегодня выступает ведущим театрального альманаха, Кирилл Дроздков поступил в Университет дружбы народов, Юра Аристов — в колледж, а еще он ведет свой блог в социальных сетях, Григорий Кузнецов стал экспертом по универсальному дизайну, Полина Баштанник учится в университете после года учебы в США, Глеб Гришанов принял участие в марафоне, эти ребята успешно окончили школу, те — поступили учиться дальше… У каждого свои достижения и свои горизонты. И своя форма инвалидности. А еще им всем однажды повезло оказаться на сцене "Театральной перспективы" в качестве юных драматургов: в Малом театре и "Гоголь-центре", "Современнике" и театре Российской Армии…

На этот раз свои двери гостеприимно распахнул театр им Ермоловой. Ставить спектакли пришли старые друзья "Перспективы": Ольга Лысак и Иван Моховиков, Михаил Гуро и Сергей Апрельский. Влад Жестков, Дарья Мельникова, Ирина Калинина… Появились и новые режиссеры, актеры, которым проект показался не только важным, но и интересным с точки зрения творческой реализации.

Каждый цикл "Театральной перспективы" обычно начинается с того, что в летнем лагере дети пишут пьесы под руководством опытных драматургов. А в минувшее лето писали без драматургов, и получилось то, что получилось: рассказы, сказки, просто фантазии, которые юные авторы облекли в те формы, которые им показались проще и понятнее. И режиссеры не стали "докручивать" за начинающих авторов сценарии, прорабатывать диалоги, формировать мизансцены. Они взялись выполнить гораздо более сложную задачу: показать ровно то, что написано. Где-то созорничать, где-то найти гротескный формат, а где-то буквально встать на голову, вывернуться наизнанку и потребовать того же от актеров, чтобы танцем, пластикой, мимикой сделать потрясающий перформанс…

© Фото предоставлены РООИ «Перспектива» © Фото предоставлены РООИ «Перспектива»

"Я в полном восторге! — призналась одна из авторов пьесы "Приключения на необитаемом острове" Вероника Филькевич. — Это было настолько неожиданно и поразительно! Никто из нас не ожидал такого спектакля".

Авторский коллектив пьесы — Вероника, ее младший брат Саша, а также Ольга Чвырева, Луиза Хайбулина, Кирилл Яковлев и Варвара Скрылева сочинили сказку, в которую интересно играть с друзьями во дворе. А молодой актер Александр Кудин поставил (и сам сыграл одну из ролей) уморительный скетч, доводя до абсурда каждую фразу из текста и раскрасив незамысловатый сюжет потрясающей актерской игрой главной героини в исполнении Дарьи Мельниковой.

Пьеса "Реальная история", которую написали Дмитрий Миронов и Даниил Лисиченко, наоборот, оказалась полна недетского драматизма. Положенная в основу завязки история, к сожалению, и правда весьма реальная: пьющий отец, мучающаяся мать, бесконечные выяснения отношений… Маленький мальчик играет на виолончели, чтобы не слышать бесконечных родительских ссор, а затем со всех ног убегает из этой реальности — с пиратом так с пиратом, на север так на север. Юный исполнитель главной роли Матвей Бойченко с блеском провел сценический дуэт с опытным актером Юрием Тхагалеговым. Вдвоем герои отправились на поиски приключений — учили разговаривать попугая, сражались с медведем, а затем снова оказались у той же черты: себя потеряешь, предупреждает мальчик друга-пирата, который никак не может расстаться с бутылкой рома… "Мораль этой истории каждый определяет для себя сам", — пояснили зрителям авторы.

"Отцы и дети" — старую как мир проблему раскрыли в своей пьесе ветераны "Театральной перспективы" Всеволод Попов и Федор Лысиков. В отличие от многих классических противостояние отцов и детей в этой пьесе не критично и не трагично, напротив, все друг друга любят и желают родному человеку счастья. Вот только понимает его каждый по-своему. Совсем как в жизни, когда любящие родители, конечно же, лучше своих отпрысков знают, что им нужно для счастья. На чьей стороне авторы — понятно из финальных сцен, где непутевые подростки доказывают отцам, что те сильно заблуждались на их счет, и уроки с экзаменами в жизни не самое главное. Самим авторам, кстати, наутро после премьеры как раз предстояли экзамены. Поставил пьесу режиссер Юрий Алесин, а одного из отцов сыграл постоянный участник проекта актер Иван Моховиков.

Пять авторов — Сергей Денисов, Даниил Потрясов, Глеб Черных, Ульяна Сычева, Анастасия Потафеева — и режиссер Филипп Гуревич предложили вниманию зрителей немного наивную, но при этом пронзительно грустную историю. В истории два героя — с инвалидностью и без, но для усиления контраста тот, что без инвалидности, еще и безмерно богат и избалован жизнью, а другой — совсем наоборот. И его, конечно же, не пускают в модный клуб, объясняя, что тут дресс-код и вечеринка только для своих. "Меня там ждут, что со мной не так? " — бьется о закрытую дверь герой. И зритель, замерев, понимает, что "не так" — не про героя, а про множество закрытых дверей, куда не пускают не таких, как все, не "своих". И тут же второй герой, который без инвалидности, добавляет, глядя на партнера: "Лучше вообще не жить, чем так". И вдруг (все дети всегда мечтают об этом "вдруг") случайно герои меняются телами… Возможно, взрослый опытный сценарист вытащил бы из этой истории полноценную драму, но тем более ценны усилия молодых авторов, сумевших обозначить больные точки, рассказать о своих переживаниях, своем видении этого мира и представлениях о справедливости…

© Фото предоставлены РООИ «Перспектива» © Фото предоставлены РООИ «Перспектива»

В спектакле-миниатюре сыграли Тимур Казнов, Кирилл Каганович, Михаил Гуро и Влад Жестков, Екатерина Мельник и Александр Стефанцов. Последний покорил зал и буквально довел до слез, блеснув мастерством комедийного актера еще и в последнем спектакле "Чудо всегда есть", который поставила известный режиссер и традиционный участник "Театральной перспективы" Ольга Лысак по пьесе 10-летнего Саши Филькевича.

Мальчик фантазировал без оглядки, и также, очертя голову, кинулась в воплощение его невообразимых фантазий Ольга Лысак, заставив актеров скакать, танцевать, драться, кувыркаться, вызывая новые и новые приступы хохота в зрительном зале. И хотя режиссер не отошла от текста ни на шаг, но вытащила его, этот текст, на высочайший уровень гротеска, мастерски используя самые разные приемы режиссуры и заставив актеров выложить все, что они умеют. По сцене бегали незадачливые бандиты с гигантскими молотком и пилой. Внезапно, в жанре индийских мелодрам, в соседней квартире обнаруживалась мама героя, пропавшая много лет назад, а друг оказывался братом, причем один — слабовидящий, другой — слабослышащий, но это ни разу не трагедия, а просто часть жизни, которая может быть бесконечно развеселая…

Самое удивительное, что репетиции спектаклей "Театральной перспективы" обычно проводятся не больше двух-трех раз, так как актеры и режиссеры заняты, рабочий график у всех плотный, а иногда и репетировать негде. Костюмы, реквизит традиционно собирают с миру по нитке, кинув клич среди друзей "Перспективы". Поэтому премьера — как яркая вспышка: внезапно все собрались вместе, внезапно оказалось, что все под рукой, все готовы, есть кураж, настроение, азарт… И каждый раз получается великолепное зрелище, с каждой новой "Перспективой" все лучше и интереснее, привлекая новых зрителей и новых участников.

После спектаклей Мария Генделева, руководитель проекта "Лидерство среди подростков с инвалидностью", частью которого является "Театральная перспектива", лично благодарила каждого, кто откликнулся и принял участие, кто пришел на спектакль, кто просто поддержал "Перспективу", перечислив средства на новый летний лагерь для подростков с инвалидностью, чтобы у них тоже был шанс заслужить аплодисменты.