1 июня в НИИ детской онкологии пройдет благотворительный концерт

В Международный день защиты детей в Институте детской онкологии и гематологии ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина" Минздрава России состоится праздничный благотворительный концерт "Подари улыбку", сообщает пресс-служба больницы. В мероприятии примут участие маленькие пациенты и врачи, почетные гости и звезды российской эстрады.

Благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню защиты детей, проводится в НИИ детской онкологии и гематологии уже в 17-й раз. Это мероприятие стало доброй традицией, которая имеет большое психологическое значение для детей, их родителей и даже врачей. Гости концерта увидят выступления популярных исполнителей и захватывающие цирковые номера артистов Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, модный показ коллекции детских медицинских сумочек, веселые викторины и конкурсы для детей. Все участники получат памятные сувениры и подарки.

Главная идея этого мероприятия — подарить детям и их родителям надежду на полное выздоровление и, конечно, создать праздничную атмосферу и отличное настроение. Каждый такой праздник приумножает психологические и эмоциональные ресурсы детей и их родных, которые так необходимы для успешного лечения, скорейшего выздоровления, реабилитации и качественной жизни.