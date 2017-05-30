1 июня в Санкт-Петербурге пройдет акция "Белый цветок"

1 июня, в Международный день защиты детей, добровольцы акции "Белый цветок" будут дарить жителям и гостям Санкт-Петербурга белые цветы, которые в течение месяца мастерили учащиеся школ города и Ленинградской области, сообщает пресс-служба АНО "Детский хоспис".

Каждый желающий принять участие в акции сможет сделать пожертвование, размер которого он определяет сам. Цель мероприятия — привлечь внимание общества к проблемам детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также собрать средства для медико-социальной помощи.

В прошлом году в рамках акции "Белый цветок" было собрано 912 тыс. рублей. Эти средства были потрачены на оплату поездки пациентов детского хосписа в Москву для проведения необходимых медицинских консультаций. Оставшаяся сумма была направлена на приобретение медикаментов и расходных материалов для нужд детей из Ленинградской области.

Акция "Белый цветок" впервые прошла Санкт-Петербурге в 2012 году по инициативе генерального директора детского хосписа протоиерея Александра Ткаченко.