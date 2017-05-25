Фонд "Шередарь" запустил программу реабилитации "Открывая двери детству"

Благотворительный фонд "Шередарь" при поддержке комитета общественных связей Москвы запустил в отделениях Российской детской клинической больницы программу реабилитации "Открывая двери детству".

Как рассказали в фонде, программа построена на регулярных творческих занятиях для пациентов РДКБ и их родителей. Волонтеры фонда "Шередарь" приезжают в больницу, чтобы вместе с ребятами и их родителями поставить спектакль, сделать необычную открытку, украсить фоторамку. Дети и взрослые пробуют себя в роли фотографов, ювелиров и дизайнеров одежды.

Каждое занятие в больнице построено по уникальной модели терапевтической рекреации, которая уже много лет успешно применяется в реабилитационных программах по всему миру. Участники сталкиваются с новой ситуацией, вызовом и при поддержке волонтеров успешно и с удовольствием решают задачи.

Раз за разом проходя этот путь — вызов, удовольствие от победы, осознание собственных возможностей, — дети обретают утраченную в процессе борьбы с болезнью уверенность в себе. Занятия отвлекают от тревожных мыслей и дают родителям и детям возможность вместе проживать радостные моменты.

Ближайшее мероприятие в рамках программы "Открывая двери детству" пройдет 1 июня. В этот день волонтеры проведут в отделении пересадки почки и в отделении эндокринологии РДКБ захватывающий квест: детям и взрослым придется разгадывать загадки, искать подсказки и выполнять творческие задания.

Благотворительный фонд "Шередарь" с 2012 года занимается психосоциальной реабилитацией детей, перенесших онкологические заболевания. Уже 900 детей получили возможность вернуться к здоровому и счастливому детству и забыть о тяжелом лечении.