Дети с ограниченными возможностями сочинили пьесы для Театра Ермоловой

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В преддверии Международного дня защиты детей участники "лидерской" программы "Перспектива" — дети с инвалидностью — представят свои пьесы на сцене Театра им. М.Н.Ермоловой, сообщили в РООИ "Перспектива". Приключения, истории о взаимоотношениях детей и родителей, сказка о путешествиях и даже реальный случай из жизни пирата — все это предстоит увидеть тем, кто придет и поддержит юных авторов — участников программы по развитию лидерских качеств у подростков и молодежи с инвалидностью РООИ "Перспектива".

Год назад ребята с инвалидностью постигали азы драматургии в летнем театральном лагере. Вместе с известными актерами и режиссерами они учились писать пьесы, выстраивать сюжет и создавать характер героев. Новый опыт и знания ребята представят в пьесах, которые будут поставлены на сцене Театра им. М.Н.Ермоловой 29 мая.

В постановке пьес принимают участие мастера театра и кино — режиссеры Ольга Лысак, Константин Демидов, Юрий Алесин, Олеся Невмержицкая. Главные роли исполняют известные актеры. В этом году свое участие подтвердили Дарья Мельникова, Олег Масленников-Войтов, Константин Юшкевич, Александр Стефанцов, Александр Носик и многие другие.

Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительные цели — организацию летнего лагеря для детей с инвалидностью, где ребята будут учиться театральному ремеслу.

Мария Генделева, руководитель отделов универсального дизайна и развития лидерства у подростков и молодежи с инвалидностью РООИ "Перспектива": "Мы рады, что "Театральная перспектива" каждый год расширяет свои границы и привлекает все больше людей насладиться творчеством наших ребят. У нас уже есть свои поклонники и преданные зрители. О нас знают, и мы благодарны всем, кто принимает участие в организации этого театрального праздника. Для ребят это очень важно — видеть, что их усилия не напрасны и что вопросы, о которых они говорят в своих пьесах, наверняка получат ответы".