Каждый 12-й участник Московского полумарафона бежал в поддержку детей-сирот

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Каждый 12-й участник Московского полумарафона стал благобегуном благотворительного фонда "Арифметика добра" и бежал в пользу детей-сирот, сообщили в фонде — официальном партнере марафона. Забег состоялся 21 мая и собрал около18 тысяч человек, став самым массовым спортивным мероприятием в России за всю историю беговых событий.

Полумарафон стартовал и финишировал в "Лужниках", а бегуны преодолели круговую дистанцию 21,1 км по набережным Москвы-реки. Одной из самых массовых стала команда благобегунов фонда "Арифметика добра". Более 700 человек в майках и столько же с наклейками "Бегу за сирот!" пробежали дистанцию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сиротства и тем самым поддержать подопечных фонда.

"Только за Московский полумарафон благобегунам "Арифметики добра" удалось привлечь 259 323 рубля. Этого хватит на 450 индивидуальных уроков в рамках программы "Шанс" для подопечных Сосновского детского дома Кировской области, — комментирует Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу благотворительного фонда "Арифметика добра". — Детям сейчас очень нужна и важна поддержка, ведь у них началась горячая пора подготовки к экзаменам. Сегодня наши благобегуны не только собирают средства на занятия по образовательной программе "Шанс", но и создают информационный поток, который заставляет задуматься о судьбе ребенка-сироты".