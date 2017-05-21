Более 900 человек участвовали в фестивале спорта инвалидов "Воробьевы горы"

Более 900 человек участвовали в фестивале спорта инвалидов Воробьевы горы

Более 900 человек участвовали в фестивале спорта инвалидов Воробьевы горы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На Престижной аллее "Лужников" состоялся 28-й фестиваль спорта инвалидов "Воробьевы горы" — один из самых значимых в России среди спортивных праздников для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает mos.ru.

В нем приняли участие более 900 человек с ограниченными возможностями здоровья всех категорий — с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта, а также с общими заболеваниями.



Участники преодолели дистанцию 1000 метров на колясках, соревновались в айсштоке, кульбуто, мини-гольфе, дартсе, шахматах, шашках, ринго. Также прошли соревнования по таким дисциплинам, как стрельба (электронный тир), бочче, шаффлборд, новус, жульбак, корнхолл, скандинавская ходьба. Для детей организовали подвижные игры.