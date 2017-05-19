Ученые из разных стран обсудили проблемы слепоглухих

Алина Курамшина, специально для проекта "Социальный навигатор"

Как облегчить жизнь слепоглухих, вовремя поставить правильный диагноз, а также перспективы лечения обсуждали в Москве на третьей международной конференции "Наука о слепоглухих: соединяя нити знаний". Мероприятие проходило в столице 18 и 19 мая.

В первый день состоялось заседание членов Ассоциации исследователей проблем слепоглухих — независимых исследователей, преподавателей дефектологических и педагогических вузов.

19 мая специалисты из разных стран собрались, чтобы обменяться последними научными достижениями в изучении и поиске путей излечения слепоглухоты.

Конференция проходит ежегодно и собирает практиков и теоретиков, которые занимаются этой проблемой. "Фактически мы формируем сообщество. Нам приятно, что после таких конференций появляются новые студенты, магистранты, которые в вузах начинают заниматься вопросами слепоглухоты, пишут на эту тему работы", — отметил президент фонда "Со-единение" Дмитрий Поликанов.

Но в этом году направление обсуждений было немного смещено. По словам главы фонда, раньше акцент был поставлен на социальную реабилитацию. В этом году добавлен еще один аспект — взгляд на ситуацию и с медицинской точки зрения. Работает несколько секций, посвященных именно диагностике и различным медицинским аспектам. Однако тут сразу встает вопрос нехватки кадров.

"Очень много неправильной диагностики. Многие врачи при сочетании нарушений зрения и слуха ставят диагноз "синдром Ушера". Не хватает грамотности", — подчеркнула Татьяна Басилова, кандидат психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета.

По ее словам, проблема связана с неравномерностью подготовки специалистов и с уменьшением количества заведений для подготовки врачей. "В последнее время появляются специализированные центры. Это не государственные центры, они сами ищут финансирование. Но это внушает надежду", — заключила она.

Дмитрий Поликанов также отметил острую нехватку кадров. Чтобы изменить ситуацию, фонд проводит специальные курсы — обучает специалистов из регионов. Они получают среднее специальное образование и не тратят несколько лет на учебу в вузе. "Таким образом, мы частично решаем проблему диагностирования нарушения слуха, появления квалифицированных специалистов в этой области", — сказал он.