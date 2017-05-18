"Энергия любви". Люди с инвалидностью стали героями фотопроекта

17 мая В Мультимедиа арт музее Москвы открылась выставка московского фотографа Инны Зайцевой "Энергия любви", героями которой стали люди с инвалидностью. Выставка проходит в рамках 10-й московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2017".

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

"Проект, который вдохновляет", — так практически единодушно отзываются о выставке первые посетители. 30 героев, и у каждого своя судьба, свои увлечения, свой опыт. На снимках представлены профессиональные спортсмены, люди из театрального мира, инвалиды, увлеченные танцами и верховой ездой, и те, кто только ищет свое призвание.

© Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви" © Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви"

К этому проекту фотографа подвигла личная история. Инна Зайцева не понаслышке знает о жизни людей с ограниченными возможностями — ее мама пользуется инвалидной коляской.

"Я знаю, что, когда общаешься с человеком на инвалидной коляске, ты испытываешь зачастую излишнее переживание, сочувствие и чувство жалости. Но эти люди очень сильны и красивы, и они хотят, чтобы их воспринимали полноценными членами общества", — рассказывает фотограф.

До проекта о людях с ограничениями Инна в основном специализировалась на фешен-съемка. Каких-то существенных различий между работой с профессиональными моделями и людьми с инвалидностью фотограф не заметила.

"Все мои герои — они очень разные. У всех свои особенности характера. Кто-то сам больше раскрывается, кто-то требует, чтобы ему чуть подыграли и сыграли по его правилам", — говорит Инна.

© Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви" © Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви"

Почти на всех портретах герои искренне улыбаются. Быть веселыми — не просьба автора проекта, просто так получилось.

"У нас было весело на съемочной площадке. Мы старались создать во время съемок праздничную и непринужденную атмосферу", — говорит автор фотопроекта.

Выставка продлится до 4 июня. Итогом двухлетней работы кроме фотографий стал документальный фильм с участием действующих лиц проекта и серия открыток. А в скором времени должна появиться еще и книга, где будут представлены не только снимки, но и философские рассуждения героев. В планах Инны Зайцевой есть еще несколько проектов социальной тематики и желание представить свое творчество европейской публике.