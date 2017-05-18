В поддержку фонда по борьбе с инсультом пройдет Angels Charity Sale

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В магазине Charity Shop в Москве 20 мая состоится благотворительная акция Angels Charity Sale — распродажа нарядных платьев для выпускниц и их мам. Все вырученные средства будут направлены в фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ", сообщили в фонде.

Благотворительная распродажа Angels Charity Sale — это уникальная возможность приобрести вещи и аксессуары известных брендов (Dolce & Gabbana, Uliana Sergeenko, Alexander Terekhov, Miu Miu и пр.) и модельеров (Белла Потемкина, Алена Ахмадуллина, Александра Седова, Виктория Ирбаиева и другие). Вещи для распродажи жертвуют российские селебрити, такие как Настя Задорожная, Екатерина Одинцова, Дарья Лисиченко, Яна Рудковская и многие другие, модные бутики и дизайнерские дома: T.Skirt, Marais, Rasario atelier, Rehabshop, Try merry, Loom и так далее.

Все вырученные средства пойдут на оказание помощи подопечным фонда "ОРБИ" — это единственный в России фонд помощи больным, перенесшим инсульт, и их родственникам.