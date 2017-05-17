Урок доброты пройдет в петербургской школе

19 мая в рамках благотворительной акции санкт-петербургского детского хосписа "Белый цветок" в школе-интернате №20 пройдет открытый урок доброты. Гостями станут основатель и директор детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко и игрок молодежной хоккейной команды СКА-1946 Константин Волков.

Школьники узнают историю акции "Белый цветок", которая возрождает традиции благотворительности, существовавшие в России до революции, и вместе с гостями своими руками создадут белые цветы для проведения акции, сообщает пресс-служба детского хосписа.

Уроки доброты проходят в течение мая во всех школах Санкт-Петербурга и являются первым этапом акции. 1 июня, в Международный день защиты детей, в 40 точках у станций метро волонтеры детского хосписа будут дарить созданные руками петербургских школьников белые цветы жителям и гостям города. При этом любой желающий может внести свой вклад и сделать пожертвование для подопечных хосписа.