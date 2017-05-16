В Москве пройдет инклюзивный фестиваль спорта "ГТО без границ"

МОСКВА, 16 МАЯ — РИА Новости. В Москве 27 мая пройдет фестиваль "ГТО без границ", сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда "Спорт для жизни", партнеров фестиваля. Организаторы фестиваля: национальный фонд содействия людям с ограниченными возможностями "Сопричастность", Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион".

Как заявляют организаторы, миссия фестиваля — показать, что для людей с инвалидностью участие в программе "Готов к труду и обороне" является важной ступенью на пути от реабилитации к паралимпийскому спорту, а также привлечь внимание к развитию доступности комплекса ГТО всем категориям граждан.

Фестиваль под слоганом "Станем сильнее вместе" — по-настоящему инклюзивное пространство, где люди с особенностями здоровья и без смогут вместе поучаствовать в различных спортивных испытаниях. Все желающие проверят силу и ловкость, выполнив нормативы комплекса ГТО. Это будут испытания на скорость (бег, бег на протезах, гонки на колясках), силу (подтягивания, подтягивания из положения лежа, отжимания, подъем гири), ловкость (челночный бег, бросок мяча в цель, прыжки на скакалке, кувырок вперед), координацию движений (дартс, набивание теннисного мяча на ракетке, прохождение по низкому гимнастическому бревну) и гибкость(наклоны вперед, наклоны вперед сидя на коляске, подъем сцепленных рук за спиной).

Среди гостей мероприятия ожидаются участники проектов "Большой спорт" и "Марафон в темноте" фонда "Спорт для жизни" — незрячие спортсмены, бегуны, перенесшие ампутацию, атлеты с ДЦП.

"Все наши участники "Большого спорта" сейчас готовятся к сверхсложным дистанциям в рамках IRONSTAR в Сочи в начале июня 2017 года, и многие эти старты пройдут впервые в мировой или российской практике, — рассказывает директор фонда "Спорт для жизни" Анастасия Плетминцева. — На фестивале они тоже сдадут все нормативы ГТО. Также мы проведем спортивные мастер-классы, научим, какие нюансы существуют при занятиях спортом людей с инвалидностью, как вести себя с ними спортсменам-лидерам, идущим в связке. На фестивале пройдет также организованный нами парный забег, когда в связке бегут незрячий и зрячий спортсмены".

"Нормы ГТО для людей с инвалидностью пока разрабатываются, сейчас они существуют для тех, у кого есть нарушения зрения, слуха или интеллекта. По всей стране проходят пилотные испытания нормативов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, — замечает Евгений Машковский, руководитель проекта "ГТО без границ", спортивный врач, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета. — Мы рады, что фестиваль будет массовым: в нем примет участие около 500 человек, из них около 200 — это спортсмены с инвалидностью. Наша команда убеждена, что люди должны заниматься спортом вместе, поэтому одна из миссий фестиваля — пропаганда и развитие принципов инклюзии: гости узнают и попробуют свои силы в различных видах адаптивного спорта. Уверен, что всем будет интересно!"

Организаторы мероприятия предложат гостям фестиваля пройти самые разные мастер-классы — по скандинавской ходьбе в классическом варианте и на колясках, парапауэрлифтингу, параворкауту, фехтованию и баскетболу на колясках. Кстати, все желающие смогут попробовать выполнить задания с теми же сложностями, которые испытывают люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, чтобы понять, как люди с инвалидностью адаптируются к повседневной жизни.

"Мы рады поддержать фестиваль "ГТО без границ", — отмечает учредитель фонда "Спорт для жизни", тренер Юлия Толкачева. — Прекрасно, что и здоровые люди, и люди с особенностями здоровья придут на праздник, чтобы проверить свои физические силы и силу воли, попробовать сдать нормативы, посоревноваться друг с другом! Когда спорт объединяет, это его высшее предназначение!"

На фестиваль можно зарегистрироваться по ссылке. Место проведения — стадион "Гераклион", ул. Лодочная, д. 15.