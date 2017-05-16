Благобегуны – в поддержку подопечных фонда "Арифметика добра"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 700 благобегунов примут участие в акции "Бегу за сирот!" благотворительного фонда "Арифметика добра" 21 мая 2017 года в рамках Московского полумарафона, говорится в сообщении фонда "Арифметика добра", официального партнера всех забегов Московского марафона.

Любой желающий может стать благобегуном фонда "Арифметика добра" и пробежать дистанцию с важной миссией — внести личный вклад в дело помощи детям-сиротам, вдохновляя окружающих поддержать воспитанников фонда и распространяя информацию о проблеме сиротства. Все средства, собранные во время серии забегов, пойдут на поддержку образовательной программы "Шанс". Получить информацию о движении благобегунов и присоединиться к ним можно на сайте фонда.

Уже два года фонд "Арифметика добра" выступает официальным благотворительным партнером Московского марафона. "Для нас очень важна социальная составляющая проекта. Мы работали со многими фондами, но, определяясь с партнером, остановили свой выбор на фонде "Арифметика добра", — комментирует Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона. — Для нас отношение к детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах, и помощь им — это очень важно. И над этим мы работаем вместе с фондом. Мы сами приезжали к подопечным "Арифметики добра" и видели, как эти дети радуются тому, что их обучают, что они живут не параллельной жизнью, а внедряются в нашу общую жизнь, и фонд помогает им в этом. Когда мы увидели ребят из "Шанса", образовательной программы фонда, мы сами поняли, как это для них важно. Здорово, что фонд так поддерживает этих детей. И я вижу конкретный результат — это самое главное. Есть много фондов, которые хотели бы работать с Московским марафоном, — у них очень красивые лозунги, но ты не видишь конкретного результата".