Бежим и помогаем: как и для чего становятся благобегунами

Все больше участников самых разных забегов выбирают для себя благотворительную цель — не просто достичь новых спортивных вершин, но помочь. Так можно стать благобегуном — бежать в пользу какого-то благотворительного фонда и помогать его подопечным.

Марина Лепина специально для проекта "Социальный навигатор"

"Я узнала, что люди готовы помогать!"

"Активная позиция людей придала мне уверенности. Теперь я знаю, что помогать готовы. Думаю, эту историю я буду рассказывать своим внукам. Это стало уже не просто эпизодом из моей жизни, а историей и этих людей, которые участвовали в сборе. Теперь я узнала, как бежать не просто ради спортивной цели, а ради доброго дела, — это гораздо более важная мотивация". Это слова Оксаны Ахмедовой, первой россиянки, пробежавшей все шесть мейджеров — главных марафонов мира: Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский. Ежегодно в них принимает участие более 200 000 человек, а количество зрителей исчисляется миллионами.

Оксана стала благобегуном случайно. Попасть на Лондонский марафон девушка пыталась несколько лет, но никак не получалось выиграть место. В этом году спортсменке предложили возможность поучаствовать в забеге, поддержав один из благотворительных фондов и собрав стартовую сумму, проходную для участия. Оксана выбрала фонд Royal National Institute of Blind People, помогающий незрячим людям. Оставалось в срочном порядке собрать 1960 фунтов стерлингов. "Мне это казалось неким лицемерием, ведь бегун в первую очередь ставит перед собой цель попасть на марафон, а благотворительность превращается в способ достижения этой цели. Я смущалась просить. Но я решилась и обратилась к своим друзьям в соцсетях. Финансовый вопрос даже отошел на второй план — мне было интересно, какой будет отклик. Просить помощи сложно. Ты становишься уязвимым. Я боялась негативных комментариев, понимала, что люди могут отреагировать по-разному. Но доверилась друзьям и друзьям друзей и получила шквал ответных сообщений! Люди поддерживали меня и делали пожертвования. Мы собрали нужную сумму быстро — за сутки более половины, а затем Артур Шачнев, триатлонист, руководитель проекта "Российский марафон", закрыл оставшуюся часть суммы, это был красивый мужской поступок".

Новый тренд: бег ради помощи другому

Во всем мире в марафонах run for charity люди бегут, чтобы помочь кому-то, забеги давно стали благотворительными. Начало традиции собирать средства на благотворительность положил Лондонский марафон в 1981 году. Так появилось понятие сharity running — бег во имя благотворительности. И в Москве эта традиция развивается с каждым годом.

В 2016 году произошел прорыв — Московский марафон впервые обрел единственного официального благотворительного партнера, им стал благотворительный фонд "Арифметика добра", и партнерство продолжается уже второй год.

"Для нас очень важна социальная составляющая проекта. Мы работали со многими фондами, но, определяясь с партнером, остановили свой выбор на фонде "Арифметика добра". Помощь детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах, — это очень важно", — говорит Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона.

Тренд делать добрые дела и помогать одерживает победу над стереотипом недоверия к фондам, который срабатывал в последние годы. Помогать становится даже модно! К примеру, за 2015 год доля жертвующих в НКО составила 18% населения, — цифра выросла в два раза по сравнению с 2014 годом.

Второй тренд — интерес к спортивному образу жизни. С каждым годом на наших улицах все больше бегунов: пожилые, дети, взрослые — бегают все. Бег постепенно становится нашим образом жизни.

И теперь пришло время объединить эти две составляющие! Ведь бег с благой целью — это возможность рассказать людям о том, как правильно помогать. Кстати, есть не совсем верное понимание, что благобегун — это фандрайзер, который собирает деньги на определенного подопечного фонда. Но этим миссия благобегуна не ограничивается. Это информатор, который доносит до широкой аудитории остроту проблемы. Он не просто рассказывает о трудностях и несправедливостях, он рассказывает о том, как правильно помогать. Во главе угла не его финансовые успехи, сбор денег, а вовлеченность людей в проблему.

К примеру, благобегуны фонда "Арифметика добра" помогают детям-сиротам, живущим в детских домах. Фонд реализует программу "Шанс", в рамках которой старшеклассники могут получать дополнительное образование, подтягивать свои знания, работают с психологами и тренерами, готовятся к выходу во взрослую жизнь. Можно бежать в пользу фонда, помогая его деятельности. Можно выбрать конкретного ребенка, подопечного фонда, обучающегося в программе "Шанс", и в ходе забегов собирать средства специально для него: со всеми участниками "Шанса" можно познакомиться на сайте "Арифметики добра".

© РИА Новости . Владимир Вяткин Общество до сих пор не побороло многие стереотипы в отношении детей-сирот и правильных принципов помощи им. И здесь тоже могут помочь благобегуны © РИА Новости . Владимир Вяткин Общество до сих пор не побороло многие стереотипы в отношении детей-сирот и правильных принципов помощи им. И здесь тоже могут помочь благобегуны

Как мотивировать участников забегов

"Я опытный бегун, среди моих дистанций были забеги и на 100, 200 километров, а самая моя большая дистанция была 775 километров за 16 дней в Испании. Но постепенно я ощутила, что теряю интерес. Мне нужна была мотивация, чтобы продолжать приходить на старты", — рассказывает Евгения Румянцева, амбасссадор фонда "Арифметика добра". Так Евгения стала благобегуном фонда.

Погрузившись в работу, Женя поняла, что и спортсмены, и люди, далекие от профессионального спорта, но интересующиеся бегом, смутно представляют себе, как можно благотворить, участвуя в забегах. "Информации мало. Когда ты говоришь участнику забега, что он может бежать с пользой — в поддержку фонда, люди часто хватаются за голову. Мифов много. Одни думают, что им придется что-то заплатить за это. Другие, наоборот, интересуются, получат ли они за это, например, бесплатный слот. Плюс играет свою роль недоверие к фондам, которое все же многие испытывают. Но когда человек получает подробную информацию, то заинтересовывается! И сообщество благобегунов растет! Особенно мотивированы те, кто давно бегает, — им нужна новая мотивация, новая цель, и этой целью становится благотворительность", — замечает Евгения Румянцева.

Одна из самых сильных мотиваций — это конкретная история. То, что сторителлинг сегодня один из самых важных способов фандрайзинга, знают опытные благотворительные фонды. Так же это работает и в благобегунстве: спортсмен, выбирая конкретного подопечного, для кого он собирает средства, получает дополнительный мотив, а его болельщики, вносящие пожертвования, видят конкретную историю, это стимулирует помогать.

Еще один важный аспект: участие в забегах — это не разовая, а системная помощь. Решить проблему сирот, например, возможно только системным подходом. Идея возить подарки в детские дома уже становится архаизмом — стало понятно, что вовсе не эта помощь нужна ребенку, у которого нет близких, нет семьи. Ему нужно дружеское внимание и забота, ему нужны помощь и мотивация в учебе и социализации. Разовая помощь под влиянием эмоционального порыва не эффективна.

А вот если вы постоянный участник самых разных забегов, то бег может стать постоянной возможностью быть благотворителем и помогать — или собирая средства в поддержку работы благотворительного фонда, или информируя общество о том, какая и кому нужна помощь, или даже постепенно вовлекаясь в контакт со своим подопечным.

"Драйва добавляет и идея некой совместной эволюции: спортсмен ставит перед собой новые спортивные цели, достигает результатов. Ребенок, которому он помогает, на собранные средства занимается в программе "Шанс", получает знания и возможность поступить в вуз, техникум, стать полноценным членом общества, — замечает Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу фонда "Арифметика добра". — Кроме того, благобегун — это не просто человек, который собирает деньги на ребенка. Впоследствии он даже становится значимым взрослым для ребенка, человеком, которому не все равно. Он следит за его жизнью, общается с ребенком, помогает сироте социализироваться — такие истории успешного взаимодействия наших бегунов и детей в нашем фонде тоже есть".

А еще благобегуны — отличный пример для подражания. Дети из региональных детских домов, участники программы "Шанс", узнав, какую серьезную помощь оказывают им участники забегов, тоже решили проявить спортивную волю к победе: в 2016 году ребята приехали в Москву и сами пробежали 10 километров в рамках сентябрьской 42-километровой дистанции Мосмарафона. Отважные юные бегуны, подопечные фонда "Арифметика добра", приедут на забеги в Мосмарафоне и в этом сезоне.

Общество до сих пор не побороло многие стереотипы в отношении детей-сирот и правильных принципов помощи им. И здесь тоже могут помочь благобегуны. Участие в забеге в майке фонда "Арифметика добра", с наклейкой "Бегу за сирот", создание своего профиля на сайте фонда для привлечения доноров — все это необходимый информационный поток, который обращает внимание на проблему, заставляет задуматься о судьбе ребенка, который остался без попечения родителей. В таких майках бегуны выйдут на старт Московского полумарафона 21 мая.

"Мой путь к Лондонскому марафону помог мне пересмотреть свое отношение к благотворительности, — замечает Оксана Ахмедова. — Да, у нас пока нет такой укоренившейся привычки — бежать, помогая. Хотя тот же Лондонский марафон давно уже полностью благотворительный. В России пока сохраняется недоверие к фондам, но его все меньше. А участие в забегах выходит за пределы просто бега. Тенденция позитивная: бегуны не хотят бегать просто так, и им приходит на ум новая цель — бегать ради доброго дела. Я поняла, что нужно доверять, нужно не бояться просить сделать пожертвование, а еще очень важно дать людям возможность приобщиться к доброму делу — стать героями, ведь когда человек кому-то помогает, это его воодушевляет".

Бегайте с пользой!