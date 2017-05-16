Проблемы слепоглухих обсудят в Москве ученые разных стран

Третья международная конференция "Наука о слепоглухих: соединяя нити знаний" пройдет в Москве 18 и 19 мая. Научный симпозиум, организованный фондом поддержки слепоглухих "Со-единение", соберет представителей шести стран, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В программе конференции: заседание членов Ассоциации исследователей проблем слепоглухих — независимых исследователей, преподавателей дефектологических, педагогических вузов и обсуждение диагностики слепоглухоты, тенденций и перспектив нарушений слуха и зрения у взрослых и детей, реабилитации, инклюзивного театра как средства общения, а также развития искусства, доступного для людей с одновременными нарушениями зрения и слуха.

Ученые также обсудят вопросы подготовки специалистов, которые смогут работать со слепоглухими. Несмотря на уникальный опыт, наработанный российскими экспертами и широко используемый в других странах, в регионах России помощь и поддержку лицам с одновременным нарушением зрения и слуха, особенно в детском и подростковом возрасте, оказывать некому.