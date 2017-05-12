Благотворители разработают советы по противодействию мошенникам

Благотворительное сообщество в течение месяца разработает пошаговый алгоритм действий для противодействия лжеволонтерам в городах России. В него войдет список рекомендаций по общению с мошенниками на улице, а также образец обращения в правоохранительные и контролирующие органы, говорится в итоговой резолюции первой всероссийской конференции "Все вместе против мошенников", которая прошла накануне в Москве.

Как следует из текста документа, благотворители также намерены выступить с предложением внести изменения в действующее законодательство. Это поможет защитить некоммерческие организации от использования их названий и акций мошенниками.

Особое внимание эксперты уделили деятельности лжеблаготворителей в социальных сетях. Для противодействия мошенникам, по мнению представителей благотворительных фондов, на крупных площадках необходимо разместить правила борьбы с мошенническими сборами пожертвований.

Кроме того, в городах России будет проводиться оповещение населения о действиях лжеблаготворителей.