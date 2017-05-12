"Шередарь" запускает программу реабилитации для детских онкологов

13-14 мая в реабилитационном центре фонда "Шередарь" для детей, перенесших тяжелые заболевания, медики Российского онкологического научного центра имени Н.Н.Блохина примут участие в терапевтической программе профилактики профессионального выгорания врачей, сообщает пресс-служба фонда.

Основная цель программы для детских онкологов, которую разработали психологи фонда "Шередарь", — это отдых и проработка моментов профессионального выгорания. В реабилитационном центре, расположенном в сосновом бору во Владимирской области, в течение двух дней участники программы смогут проходить психологические тренинги, а также участвовать в творческих и спортивных мероприятиях.

"Это первые наши шаги в работе с врачами. Пока мы запланировали две программы в год. Если начинание будет успешным, мы надеемся вовлечь в проект другие онкологические центры Москвы", — сообщил руководитель реабилитационных программ фонда Владислав Сотников.

"Шередарь" — благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, — создан в 2012 году для поддержки развития детской реабилитации в России. Для излечившихся пациентов в 2015 году во Владимирской области был построен специальный центр, в котором побывало 850 детей.