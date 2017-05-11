Как отличить лжеблаготворителей от реальных фондов – советы экспертов

Мошенничество в сфере благотворительности в последнее время стало обычным явлением и серьезной проблемой для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Как распознать лжеблаготворителей и бороться с этим явлением обсуждали эксперты первой всероссийской конференции "Все вместе против мошенников" в Москве.

Давыдова Мария специально для проекта "Социальный навигатор"

В последние годы значительно возросло не только количество благотворительных организаций в России, но и уровень доверия к ним граждан. По данным исследований, работе фондов доверяют 66% россиян, а 47% населения нашей страны готовы жертвовать им свои средства. Однако за маской благотворителей нередко скрываются обычные мошенники, которые пользуются желанием россиян помочь ближним.

Отличить их от представителей общеизвестных фондов достаточно сложно: на ящике для сбора денег и форме волонтеров размещаются знакомые логотипы или реальные истории подопечных с историей болезни. Кроме того, у лжеблаготворителей есть документы, которыми должны обладать некоммерческие организации.

Варианты решения этой проблемы обсуждались 11 мая в Москве на всероссийской конференции "Все вместе против мошенников", куда в качестве экспертов были приглашены руководители крупных благотворительных фондов и представители власти.

Кто собирает деньги на улицах?

На мероприятии была представлена декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. Все организации, подписавшие документ, обязуются не собирать наличные на улицах городов, вне тематических мероприятий и специальных опечатанных ящиков, которые устанавливаются в торговых центрах. На сегодняшний день декларацию подписало более 200 благотворительных фондов.

© РИА Новости . Илья Питалев На мероприятии была представлена декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки © РИА Новости . Илья Питалев На мероприятии была представлена декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки

По мнению директора фонда "Детские сердца" Екатерины Бермант, эта мера поможет четко отделить работу НКО от деятельности мошенников.

"Мы решили, что единственная возможность формально отмежеваться от мошенников, — это твердо заявить, что мы не собираем наличные на улицах", — сообщила она на пленарном заседании конференции.

Каким организациям стоит доверять?

Особое внимание в ходе дискуссии уделялось вопросу просвещения россиян о деятельности благотворительных организаций и распространенным случаям мошенничества. С предложением доработки существующего в Москве реестра благотворительных организаций города и его превращения в реальный инструмент борьбы с лжеблаготворителями выступил заместитель председателя комитета общественных связей столицы Игорь Соболев. По его словам, сейчас в список могут попасть любые организации, осуществляющие свою деятельность в рамках закона и имеющие необходимую документацию. Однако, если создать экспертный совет, утверждающий попадание того или иного фонда в список, реестр мог бы стать индикатором честных организаций.

"Если организация есть в реестре, ей можно доверять: она имеет рекомендацию сообщества, ее деятельность соответствует законодательству и этическим нормам", — отметил он.

Также, по мнению Соболева, необходимо совместно с представителями некоммерческого сектора разработать социальную рекламу о способах сбора пожертвований фондами. Это поможет москвичам и гостям столицы определить деятельность лжеблаготворителей на улицах города.

Практика Санкт-Петербурга

Подобное решение проблемы уже протестировано в Санкт-Петербурге. Как сообщила журналистам административный директор фонда AdVita Екатерина Грачева, на эскалаторах петербургского метрополитена транслируются объявления о незаконности денежных сборов в общественном транспорте и на улицах города.

"Также мы сформировали текст письма, который можно было загрузить на сайт транспортной прокуратуры и на сайт метрополитена как запрос от жителя. Туда нужно было поставить только название фонда и попросить проверить случай", — добавила она, подчеркнув, что полиция метрополитена регулярно реагирует на подобные запросы.

К борьбе с мошенниками в Санкт-Петербурге с помощью соцсетей и телевидения подключили и местных жителей: горожане прислали в фонд видеоролики, на которых общаются со сборщиками средств и задают им вопросы об их работе и организации. Все эти материалы были собраны в сюжет на местном телевидении, который вызвал большой резонанс у общественности. В итоге, по словам Грачевой, в подземке исчезли почти все лжеблаготворители.

Все это лишь первые шаги в решении проблемы. По итогам конференции планируется подписать резолюцию, в которую войдут предложения экспертного сообщества по дальнейшим мерам в борьбе с мошенниками.