Как отличить лжеблаготворителей от реальных фондов – советы экспертов

Мошенничество в сфере благотворительности в последнее время стало обычным явлением и серьезной проблемой для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Как распознать лжеблаготворителей и бороться с этим явлением обсуждали эксперты первой всероссийской конференции "Все вместе против мошенников" в Москве.
Давыдова Мария специально для проекта "Социальный навигатор"
В последние годы значительно возросло не только количество благотворительных организаций в России, но и уровень доверия к ним граждан. По данным исследований, работе фондов доверяют 66% россиян, а 47% населения нашей страны готовы жертвовать им свои средства. Однако за маской благотворителей нередко скрываются обычные мошенники, которые пользуются желанием россиян помочь ближним.
Отличить их от представителей общеизвестных фондов достаточно сложно: на ящике для сбора денег и форме волонтеров размещаются знакомые логотипы или реальные истории подопечных с историей болезни. Кроме того, у лжеблаготворителей есть документы, которыми должны обладать некоммерческие организации.
Варианты решения этой проблемы обсуждались 11 мая в Москве на всероссийской конференции "Все вместе против мошенников", куда в качестве экспертов были приглашены руководители крупных благотворительных фондов и представители власти.
Кто собирает деньги на улицах?
На мероприятии была представлена декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. Все организации, подписавшие документ, обязуются не собирать наличные на улицах городов, вне тематических мероприятий и специальных опечатанных ящиков, которые устанавливаются в торговых центрах. На сегодняшний день декларацию подписало более 200 благотворительных фондов.
По мнению директора фонда "Детские сердца" Екатерины Бермант, эта мера поможет четко отделить работу НКО от деятельности мошенников.
"Мы решили, что единственная возможность формально отмежеваться от мошенников, — это твердо заявить, что мы не собираем наличные на улицах", — сообщила она на пленарном заседании конференции.
Каким организациям стоит доверять?
"Если организация есть в реестре, ей можно доверять: она имеет рекомендацию сообщества, ее деятельность соответствует законодательству и этическим нормам", — отметил он.
Также, по мнению Соболева, необходимо совместно с представителями некоммерческого сектора разработать социальную рекламу о способах сбора пожертвований фондами. Это поможет москвичам и гостям столицы определить деятельность лжеблаготворителей на улицах города.
Практика Санкт-Петербурга
Подобное решение проблемы уже протестировано в Санкт-Петербурге. Как сообщила журналистам административный директор фонда AdVita Екатерина Грачева, на эскалаторах петербургского метрополитена транслируются объявления о незаконности денежных сборов в общественном транспорте и на улицах города.
"Также мы сформировали текст письма, который можно было загрузить на сайт транспортной прокуратуры и на сайт метрополитена как запрос от жителя. Туда нужно было поставить только название фонда и попросить проверить случай", — добавила она, подчеркнув, что полиция метрополитена регулярно реагирует на подобные запросы.
Все это лишь первые шаги в решении проблемы. По итогам конференции планируется подписать резолюцию, в которую войдут предложения экспертного сообщества по дальнейшим мерам в борьбе с мошенниками.