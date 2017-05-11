В Санкт-Петербурге откроется инклюзивная театральная школа

13 мая в Санкт-Петербурге откроется первая региональная школа инклюзивного театрального образования для людей с разными возможностями, сообщает пресс-служба центра "Инклюзион".

В программе обучения "Инклюзион.Школа_Санкт-Петербург" — занятия по пластике, технике речи, вокалу и актерскому и цирковому мастерству. Планируется, что в течение года школа представит постановку, которая покажет, что можно создать инклюзивной театр на высоком профессиональном и художественном уровне.

Занятия в школе помогут людям с разными возможностями здоровья реализовать творческие способности, а качественные интересные проекты изменят отношение общества к инклюзивному театру — от незнания к искреннему интересу