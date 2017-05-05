Михаил Терентьев: в России перестали прятать инвалидов

Как изменилось отношение общества к инвалидам, насколько сложно людям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать барьеры рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются инвалиды сегодня?

— Самая тяжелая проблема — недоступность окружающей среды. Физические и информационные барьеры изолируют человека от жизни общества.

Порой нет возможности выйти из своей квартиры, добраться куда-нибудь на общественном транспорте.

Например, человек жил в большой квартире на пятом этаже в доме без лифта. В какой-то неблагоприятный момент он стал инвалидом и может передвигаться только в коляске. Проблема в том, что по закону он не считается нуждающимся в жилье, а то, что он не может выйти из квартиры, никого не волнует.

Для того чтобы исправить эту ситуацию, были предприняты первые шаги: принято постановление Правительства, которое определяет, насколько то или иное помещение можно приспособить для проживания инвалидов. Если это невозможно, то тогда требуется переселение.

Да, постановление приняли, и теперь на уровне регионов должны быть созданы комиссии. Но, к сожалению, Минстрой до сих пор не выпустил необходимые рекомендации — бюрократическая машина, как обычно, тормозит.

Есть еще одно препятствие. По закону собственники многоквартирного дома решают сами все вопросы, связанные с использованием общедомового имущества. К сожалению, приходится сталкиваться с такой ситуацией, что даже если региональные власти готовы профинансировать создание доступной среды, собственники жилого дома, в котором проживает инвалид, могут заблокировать подобную инициативу.

Поэтому сейчас мы вносим изменения в Жилищный кодекс, чтобы собственники в таких вопросах, при наличии финансирования, не могли препятствовать решению. Если финансирование есть, то это априори должно быть принято и установлено.

Кроме того, обсуждается возможность, чтобы средства, собираемые на капитальный ремонт, также могли быть использованы на создание доступной среды при ремонте дома. При этом никто не собирается снимать ответственность с государственных органов власти, однако в законе о социальной защите инвалидов четко прописано, что собственник должен делать все для того, чтобы объект был доступен для инвалидов. А если собственник оказывает публичную услугу, то она должна быть доступна для людей с инвалидностью в том числе.

— Есть ли данные о том, сколько инвалидов живет в непригодных условиях?

— Проблема в том, что пока мы не знаем масштаба бедствия: сколько человек живет в непригодных для проживания помещениях, и прежде всего это относится к инвалидам на колясках.

Для того чтобы это понять, в этом году Минтруд запустил федеральный реестр инвалидов. Это информационная система, в которую вносятся все данные, и в онлайн-режиме можно будет увидеть, сколько у нас живет людей с инвалидностью на колясках, по зрению, слуху, что позволит определить потребности той или иной категории людей с инвалидностью. Тогда мы сможем в конечном итоге просчитать, вводя ту или иную меру социальной поддержки, сколько это будет стоить для федерального бюджета или для регионального бюджета.

Общество без барьеров

— Сейчас активно реализуется программа "Доступная среда". Что конкретно сделано?

— Сделано очень многое. Внесены изменения в Воздушный кодекс, которые регламентируют ответственность перевозчика и аэропортов по созданию доступности услуг. Скорректирован свод правил по доступности объектов, и с 1 июля 2016 года он стал обязательным для всех, кто проектирует и планирует строительство зданий и сооружений.

Решены многие вопросы, связанные с обучением. В образовательной среде появилось понятие "инклюзивное образование", появились более гибкие формы обучения.

Подчеркну, что в регионах при разработке региональных программ безбарьерной среды учитывается мнение самих инвалидов. Только при наличии этого условия идет софинансирование из федерального бюджета. Мы вместе с министерством труда активно следим за этим. Конечно, бывают сбои, но тут может быть только один выход: общественным организациям по защите прав инвалидов следует проявлять большую настойчивость.

Иногда для решения проблемы даже денег не нужно, а требуется разумный подход. Например, просто изменить маршрут транспорта. Поэтому надо активнее требовать выполнения закона о социальной защите инвалидов и с глав регионов, и с муниципальных образований.

— Насколько сложно инвалиду устроиться на работу?

— По действующему законодательству должны быть предусмотрены рабочие места для инвалидов — от 2 до 4% на предприятиях, где свыше 100 человек, и на предприятиях, где от 35 до 100 человек, до 3%. За исключением тех, где опасные условия труда. Каждое предприятие должно соблюдать эту квоту. Но на протяжении реализации квотирования рабочих мест мы столкнулись с тем, что места созданы, а инвалиды на них не работают. И тут задаешься вопросом: или места созданы по тем профессиям, которые не востребованы, или нет инвалидов с уровнем такой компетенции или желанием работать там.

Сейчас в правительстве идет обсуждение плана дополнительных мер, где будут предложены новые механизмы занятости инвалидов. Это и сопровождаемое трудоустройство, наставничество, совершенствование механизма квотирования, новая роль государственной службы занятости, выработка решения о фондах занятости инвалидов (где будут аккумулированы средства, направленные на конкретные мероприятия по трудоустройству человека).

— Какие льготы работодатель обязан предоставить?

— Хочу обратить внимание на двойственность ситуации. С одной стороны, льготы, конечно, хорошо. Это и сокращенная продолжительность рабочей недели (до 35 часов для инвалидов I и II групп), и более длительный отпуск, кроме того, можно без содержания взять до 60 дней. Но с другой стороны, работодатель знает, что будут большие требования, и ищет способы не брать инвалидов на работу. Здесь, конечно, и квотирование рабочих мест заставляет работодателей создавать рабочие места, хотя этот механизм реализуется чисто формально. Рабочее место есть, а инвалид не работает. Даже повышение штрафных санкций может подтолкнуть к формализму. Поэтому в плане правительство постаралось по-новому подойти к решению вопросов занятости, поскольку поставило перед собой амбициозную задачу — до 2020 года увеличить занятость инвалидов трудоспособного возраста до 50%.

Сейчас инвалидов в трудоспособном возрасте около 3,8 миллиона, а в 2020 году число занятых инвалидов должно достичь 1,6 миллиона. Это требует гибких решений не только по надзору, контролю, образованию, но также и по вопросам преференций для общественных организаций, которые занимаются трудоустройством инвалидов. Тема сложная, и она требует системного подхода, одними льготами проблему не решить.

Прививка паралимпийской толерантности

— В нашей стране раньше нельзя было даже по телевидению показывать инвалидов. Что делается для того, чтобы изменить отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья?

— Конечно, вопрос не решить одномоментно. Происходят конфликтные ситуации, как, например, с авиаперевозчиком, отказавшимся везти ребенка с ДЦП.

Но чем отличается действительность сейчас от того, что было до совершенствования законодательства в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов? Это все было и раньше, но люди молчали, и никто не мог бы защитить их права, как это сейчас позволяет закон. Это первое.

Второе. Я считаю, что после Паралимпийских игр в Сочи отношение общества к нарушению прав инвалидов сильно изменилось. Даже если где-то притесняют человека с ограниченными возможностями здоровья, сегодня очень живо реагирует прокуратура, потому что у прокуратуры теперь есть законодательный инструмент. Суды очень оперативно принимают решения. Например, в Чебоксарах в течение двух недель суд вынес решение и обязал аэропорт купить и установить в кратчайшие сроки амбулифт и наложил штрафные санкции.

Если на протяжении десятков лет в нашей стране не думали о том, как человеку с инвалидностью жить в обществе, то за день ситуация не изменится. Надо все по-новому построить. Но при этом нужно, чтобы у тех, кто строит, было понимание, что и как сделать, чтобы всем было удобно.

Каждый человек может пожаловаться на нарушение прав — или в суд, или написать в прокуратуру. Законодательное поле сейчас позволяет защищать права инвалидов больше, чем это было лет десять назад.

Это самое главное, что изменилось.

5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов. Это дата, которая дает возможность еще раз обратить внимание на защиту прав инвалидов. Мы будем всегда двигаться только вперед в деле улучшения жизни инвалидов.

Беседовала Алина Курамшина