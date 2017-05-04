Правительство подвело итоги оценки качества работы социальных организаций

Правительство РФ подвело промежуточные итоги выполнения поручения президента России о формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, сообщается на сайте кабмина.

Так, например, по итогам независимой оценки в 2016 году, наибольшая удовлетворенность качеством работы организаций социального обслуживания отмечена в Забайкальском крае, Смоленской, Тамбовской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (более 30 баллов из 33 возможных). Лучшими организациями, предоставляющими социальные услуги, стали отдельные организации в Саратовской области, Еврейской автономной области, Республике Дагестан и Ростовской области.

Как сообщается на сайте правительства, в 2016 году независимой оценкой охвачено 35,5 тысячи организаций, что составляет 26% от общего количества организаций, учитываемых Росстатом. Среди них 22,8 тысячи организаций в сфере образования, 6,9 тысячи в сфере культуры, 3,6 тысячи в области здравоохранения, 2,2 тысячи в сфере социального обслуживания.

Всего за 2015-2016 годы независимая оценка проведена в отношении 66 тысяч организаций, оказывающих социальные услуги, что составляет 48,4% от их общего количества. На 2017 год запланировано провести оценку еще 39,6 тысячи организаций.

По данным Минтруда РФ, результаты независимой оценки в целом совпадают с итогами проверок, проводимых заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.