Супермарафон помог собрать деньги на лечение тяжелобольных детей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Впервые в России был пройден супермарафон — пять дистанций "железного" триатлона вплавь, на велосипеде и бегом. Об этом сообщает пресс-служба Русфонда. Как сообщается в пресс-релизе, марафон прошел сооснователь соревнований Ironstar и фестиваля бега Rosa Run Владимир Волошин, чтобы помочь собрать деньги на лечение тяжелобольным детям.

За четыре дня Владимир Волошин преодолел 1130 км — 19 км плавание, 900 км вело, 211 км бег. Своей целью бизнесмен ставил преодоление испытания не более чем за 80 часов, но он успешно пришел к финишу уже спустя 73 часа 50 минут.

В течение всего этого времени спортсмен выходил в прямой эфир со своей страницы в Facebook, рассказывал о своем самочувствии и призывал всех, кто хочет поддержать его, жертвовать средства на лечение 15-летней Леры Ермаковой, подопечной Русфонда, которой требуется операция на позвоночнике.

Прямые эфиры Владимира собирали каждый раз тысячи просмотров, и люди со всего мира охотно откликались на просьбу спортсмена: необходимые 221 250 рублей для операции Лере были собраны менее чем за первые сутки прохождения дистанции.

В течение следующих дней были собраны средства на лечение еще двоих подопечных Русфонда — четырехлетней Лизы Асмоловой и 13-летного Миши Амутнова (детям необходимо курсовое лечение в Институте медицинских технологий в Москве).

В акции приняли участие 158 человек, решивших поддержать Владимира Волошина, в общей сложности они пожертвовали 521 992 рубля для лечения троих ребятишек. Часть собранных средств будет направлена на приобретение инвалидной коляски для Артема Журавлева.