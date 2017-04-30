ЦСКА И "Спартак" объединятся, чтобы помочь будущим врачам-онкологам

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. 30 апреля произойдет главное событие в российском футболе 2017 года — матч ЦСКА-"Спартак" в рамках 26-го тура чемпионата России. Игроки ЦСКА и "Спартака" впервые объединятся против общего соперника — болезни, уносящей сотни жизней ежегодно, против рака. Как сообщается в пресс-релизе фонда "Нужна помощь", сегодня вместе с футболистами обеих команды болельщики, зрители, друзья, фанаты могут помочь общей борьбе против рака.

В 2015 году Фонд профилактики рака при поддержке НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова запустил образовательный проект "Высшая школа онкологии". Эта программа поможет десяткам молодых врачей стать профессиональными онкологами и спасти сотни, тысячи жизней. Игроки противоборствующих команд записали беспрецедентное видеообращение "Играем до победы над раком". Посмотреть видео и поддержать проект можно на странице, специально созданной к сегодняшнему матчу sluchaem.ru/derby.

Игроки команд выбрали площадку "Пользуясь случаем", чтобы посвятить значимое для них событие решению важной социальной проблемы.